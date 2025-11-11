El Ayuntamiento de Soria celebra Día Internacional de la Infancia con talleres

Martes, 11 Noviembre 2025 13:09

El Ayuntamiento de Soria, a través del Centro Municipal de Ocio y Tiempo Libre La Peonza, celebrará del 15 al 20 de noviembre la Semana del Día Internacional de la Infancia con una programación especial que pondrá el foco en la creatividad, la cooperación y la defensa de los derechos de los niños.

Durante estos días, los niños participantes en los talleres del centro disfrutarán de diferentes actividades con un hilo común: conocer, reflexionar y expresar de forma artística los valores de igualdad, respeto y participación.

Entre las propuestas destaca el taller de cocina, en el que elaborarán y decorarán muffins inspirados en los derechos de la infancia.

También se desarrollará un taller de guitarra, donde interpretarán la canción alusiva a sus derechos y un taller de arte y creatividad, que consistirá en diseñar un comecocos con mensajes.

Además, el taller de teatro invitará a los pequeños a crear marionetas y guiones que promuevan la protección de la infancia, mientras que el taller de multi-actividad permitirá realizar un gran mural colaborativo con dibujos y frases sobre los derechos universales.

Por último, en el taller “Jugando en inglés”, los participantes pintarán y escribirán en inglés el derecho que consideren más importante.

Con esta programación, La Peonza ha asegurado que refuerza su compromiso con la educación en valores y la promoción de espacios de convivencia y aprendizaje en un entorno lúdico y participativo.