Se prevén más de 5.000 asistentes a Valonsadero para presenciar XXXI Cross internacional

Martes, 11 Noviembre 2025 11:55

La Junta Local de Seguridad se ha reunido esta mañana en el Ayuntamiento de Soria con motivo del XXXI Campo a Través Internacional de Soria, que se celebrará el domingo, 16 de noviembre, en el Monte Valonsadero. Se prevé entre 5.000 a 6.000 asistentes para presenciar el cross.

La reunión ha contado con la Subdelegación del Gobierno en Soria, representada por Asunción Machín, subdelegado del Gobierno accidental; con los concejales Lourdes Andrés y Manu Salvador por parte del Ayuntamiento de Soria, en ausencia del alcalde Carlos Martínez, y con responsables de Policía Local, bomberos, Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil de la Junta de Castilla y León y de la organización del evento.

El encuentro ha fijado la coordinación entre administraciones para garantizar la seguridad en los accesos y en el recinto de carrera, así como el orden en los desplazamientos y el control del tráfico durante toda la jornada.

Los cuerpos policiales han planificado refuerzos en las horas de mayor afluencia y un sistema de comunicación permanente con la dirección de carrera y con el personal de emergencias. La organización cuenta con el apoyo de seguridad privada.

El dispositivo contemplará zonas de estacionamiento señalizadas, puntos de información y accesos reservados para servicios esenciales.

Se prevé una afluencia de entre 5.000 y 6.000 personas en Valonsadero, con unos 400 vehículos.

El sábado, 15 de noviembre, tendrá lugar un entrenamiento para mujeres en la plaza de las Mujeres, de 17:00 a 20:00 horas, con una previsión de unas 150 participantes.

La organización ha subrayado el carácter internacional de la prueba y su categoría Gold dentro del World Athletics Cross Country Tour de la Federación Internacional de Atletismo, con un recorrido natural y con tres circuitos de 1.000, 1.500 y 2.000 metros.

También ha trasladado la previsión de una presencia elevada de atletas de todas las edades y de un público fiel a una cita que figura entre los eventos deportivos más relevantes del calendario de cross nacional e incluso internacional.

La Junta Local ha acordado un protocolo de actuación ante incidencias y un esquema de comunicación para emergencias que involucrará a todos los servicios presentes en el monte. El plan incluye vigilancia en las zonas de mayor concentración de público, control de accesos al trazado, atención a menores y personas mayores y refuerzo de señalización sobre cruces y pasos de espectadores.

Las administraciones han recomendado acudir con antelación, compartir vehículo cuando sea posible y respetar las indicaciones del personal de la organización y de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Se recuerda la prohibición de invadir el circuito, la obligación de mantener libres los pasos de emergencia y la conveniencia de llevar ropa y calzado adecuados al entorno natural de Valonsadero. La organización habilitará puntos de información y zonas de avituallamiento para garantizar una experiencia segura y ordenada.

En el plano deportivo, la prueba volverá a contar con atletas internacionales, figuras del atletismo nacional y destacadas referencias locales, con un programa que reparte las carreras por categorías a lo largo de la mañana.

El carácter natural del recorrido y el nivel de los participantes sitúan a Soria ante una nueva jornada de alto impacto deportivo y social.

La Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento han agradecido el trabajo de Guardia Civil, Policía Nacional (que vigilará la seguridad en el entrenamiento en la plaza de las mujeres del sábado), Policía Local y Protección Civil de la JCyL, así como la colaboración de la organización y de los voluntarios que harán posible el evento.

El dispositivo se mantendrá activo hasta la completa normalización del tráfico y la salida escalonada de vehículos al término de la competición.