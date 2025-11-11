Se prevén más de 5.000 asistentes a Valonsadero para presenciar XXXI Cross internacional
La Junta Local de Seguridad se ha reunido esta mañana en el Ayuntamiento de Soria con motivo del XXXI Campo a Través Internacional de Soria, que se celebrará el domingo, 16 de noviembre, en el Monte Valonsadero. Se prevé entre 5.000 a 6.000 asistentes para presenciar el cross.
El Ayuntamiento de Soria peatonaliza la calle Fuente del Rey
La reunión ha contado con la Subdelegación del Gobierno en Soria, representada por Asunción Machín, subdelegado del Gobierno accidental; con los concejales Lourdes Andrés y Manu Salvador por parte del Ayuntamiento de Soria, en ausencia del alcalde Carlos Martínez, y con responsables de Policía Local, bomberos, Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil de la Junta de Castilla y León y de la organización del evento.
El encuentro ha fijado la coordinación entre administraciones para garantizar la seguridad en los accesos y en el recinto de carrera, así como el orden en los desplazamientos y el control del tráfico durante toda la jornada.
Los cuerpos policiales han planificado refuerzos en las horas de mayor afluencia y un sistema de comunicación permanente con la dirección de carrera y con el personal de emergencias. La organización cuenta con el apoyo de seguridad privada.
El dispositivo contemplará zonas de estacionamiento señalizadas, puntos de información y accesos reservados para servicios esenciales.
Se prevé una afluencia de entre 5.000 y 6.000 personas en Valonsadero, con unos 400 vehículos.
El sábado, 15 de noviembre, tendrá lugar un entrenamiento para mujeres en la plaza de las Mujeres, de 17:00 a 20:00 horas, con una previsión de unas 150 participantes.
La organización ha subrayado el carácter internacional de la prueba y su categoría Gold dentro del World Athletics Cross Country Tour de la Federación Internacional de Atletismo, con un recorrido natural y con tres circuitos de 1.000, 1.500 y 2.000 metros.
También ha trasladado la previsión de una presencia elevada de atletas de todas las edades y de un público fiel a una cita que figura entre los eventos deportivos más relevantes del calendario de cross nacional e incluso internacional.
La Junta Local ha acordado un protocolo de actuación ante incidencias y un esquema de comunicación para emergencias que involucrará a todos los servicios presentes en el monte. El plan incluye vigilancia en las zonas de mayor concentración de público, control de accesos al trazado, atención a menores y personas mayores y refuerzo de señalización sobre cruces y pasos de espectadores.
Las administraciones han recomendado acudir con antelación, compartir vehículo cuando sea posible y respetar las indicaciones del personal de la organización y de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Se recuerda la prohibición de invadir el circuito, la obligación de mantener libres los pasos de emergencia y la conveniencia de llevar ropa y calzado adecuados al entorno natural de Valonsadero. La organización habilitará puntos de información y zonas de avituallamiento para garantizar una experiencia segura y ordenada.
En el plano deportivo, la prueba volverá a contar con atletas internacionales, figuras del atletismo nacional y destacadas referencias locales, con un programa que reparte las carreras por categorías a lo largo de la mañana.
El carácter natural del recorrido y el nivel de los participantes sitúan a Soria ante una nueva jornada de alto impacto deportivo y social.
La Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento han agradecido el trabajo de Guardia Civil, Policía Nacional (que vigilará la seguridad en el entrenamiento en la plaza de las mujeres del sábado), Policía Local y Protección Civil de la JCyL, así como la colaboración de la organización y de los voluntarios que harán posible el evento.
El dispositivo se mantendrá activo hasta la completa normalización del tráfico y la salida escalonada de vehículos al término de la competición.