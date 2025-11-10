El Ayuntamiento de Soria peatonaliza la calle Fuente del Rey

Lunes, 10 Noviembre 2025 12:52

Las obras de "pacificación" de la calle Fuente del Rey encaran su recta final y desde esta tarde se cierra al tráfico rodado con modificaciones en las paradas de autobús urbano y en el del transporte escolar, según ha advertido el Ayuntamiento de Soria.

La calle Fuente del Rey se cierra al tráfico rodado y se quedará con acceso para tránsito de personas.

Los autobuses del IES Politécnico del transporte escolar pasarán a recoger a los escolares en la calle Las Casas.

Se va a restringir el aparcamiento entre las 7:30 -9:00 horas de la mañana y entre las 13:00 horas y las 15:30 horas para facilitar el estacionamiento puntual el autocar.

La línea de autobuses de la Calle Dr. Fleming, entre el Colegio Fuente del Rey y las pistas de tenis Fuente del Rey va a pasar a la calle Las Casas a continuación del Camino del Carril.

La línea de autobuses de Fuente del Rey que tiene parada en la Residencia de 3ª Edad de Fuente del Rey pasa al Camino del carril

Las líneas afectadas son 1, 3, 4 y C con el siguiente desvío:

Desde N-111 hasta la rotonda para bajar por C. las Casas y continuar por Cam. Carril a sus recorridos habituales.

Se habilitan las paradas en: C. las Casas con Cam. Carril y Cam. Carril con C. Fuente del Rey

Se suprimen las paradas de: Dr. Fleming/ Colegio y Fuente del Rey/ Residencia

Transporte urbano de Soria

Por otro lado, se encuentra en licitación la actuación en las pistas de tenis y pádel en Fuente del rey con un presupuesto base de 351.000 euros.

La intervención contempla el picado completo del asfalto existente y la instalación de un nuevo pavimento específico para pistas deportivas, garantizando una superficie continua, estable y segura.

También se incluye la señalización reglamentaria, la recolocación del vallado y la eliminación de barreras arquitectónicas para mejorar la accesibilidad y la integración con el entorno, ofreciendo una infraestructura moderna y adaptada a las necesidades actuales de los usuarios.