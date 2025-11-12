La Banda de Música de Soria celebra Santa Cecilia con concierto de "sonidos de cine"

Miércoles, 12 Noviembre 2025 14:15

Bajo la dirección de José Manuel Aceña, la Banda Municipal de Música de Soria ofrecerá el próximo 14 de noviembre un programa repleto de guiños al mundo del cine, con especial atención a la India, país invitado en esta edición del festival, y a grandes efemérides cinematográficas que se conmemoran en 2025.

El concierto, que comenzará a las ocho y media de la tarde, en el centro cultural Palacio de ls Audiencia (8 euros, la entrada), contará además con la participación especial de la cantante Ana Isla y de alumnos del CEIP Fuente del Rey, que se unirán a la formación en algunos de los temas, aportando una nota de color, frescura y emoción a esta cita cultural.

Programa

El relicario — José Padilla (arr. Robert Longfield)

La violetera — José Padilla

Tiburón — John Williams (arr. Peter King)

Doctor Zhivago. Suite para banda — Maurice Garre / Adrián Hernández

Indiana Jones. Selección de temas — John Williams (arr. H. V. D. Heide)

Jungle Book. Selección de temas — Sherman/Sherman/Gilkyson (arr. Marcel Peeters)

Resistiré — arr. Azael Tormo

Sarvesham Svastir Bhavatu — Tina Turner (arr. Sergio Carrasco)

Notas del programa

El concierto se abre con dos obras emblemáticas de José Padilla, El relicario y La violetera, en homenaje a la gran Raquel Meller, una de las artistas más internacionales del siglo XX, cuya voz dio vida a estas piezas inmortales.

La música cinematográfica será otro de los ejes del programa. Se conmemoran los 50 años del estreno de Tiburón (1975) y los 60 años de Doctor Zhivago (1965), dos bandas sonoras que marcaron época.

Además, la selección de Indiana Jones y El libro de la selva ofrece un viaje sonoro por la aventura, el exotismo y el espíritu del cine clásico.

Coincidiendo con que la India es el país invitado del Festival de Cortos 2025, la Banda incluye el mantra Sarvesham Svastir Bhavatu, una invocación por la paz universal que aporta un cierre espiritual y simbólico al concierto acompañado a la voz por Ana Isla y sus alumnos y alumnas.