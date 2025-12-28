Tercera edición en Almazán del desfile más canino de la provincia

Domingo, 28 Diciembre 2025 09:22

La concejalía de Medio Ambiente de Almazán representada por Teresa Ágreda ha organizado ayer en Almazán el tercer desfile dedicado a nuestros mejores amigos, los perros.

La Villa reedita esta original actividad que cuenta ya con muchos fieles a la cita que por tercer año consecutivo convoca el consistorio.

Con salida en la Plaza Mayor, y en número superior a 30 perros y 60 personas, la actividad en la que reinó el buen ambiente y la convivencia cordial entre todos los canes se inició con un desayuno, entrega de dorsales navideños para los protagonistas, que, en su mayor parte, acudieron con atuendos navideños.

El desfile consistió en un recorrido por Almazán, pasando por la Puerta de Herreros, la plaza Gran Vía, el parque de la Arboleda, parada y foto de grupo en la escultura de Almazán en el Paseo Alicante y de nuevo a la plaza del Ayuntamiento donde además se celebraba el tradicional mercadillo navideño organizado por el AMPA Diego Laínez y el IES Gaya Nuño con la colaboración del Ayuntamiento.

Este año contó con puestos de artesanía, alimentación y la organización de talleres para adultos y niños/as y amenizado por música navideña y tren turístico.

Son dos de las actividades que propone la Villa en estas fiestas y que se completará con deporte y la carrera popular de Navidad que se celebra hoy, literatura, con la presentación del libro Arenas de esperanzas y traiciones de Pablo Pascual, cine para todos y todas, magia, visita a las fachadas decoradas con motivos navideños y que participan en el concurso Almazán se luce, así como la imprescindible cabalgata navideña, entre otras iniciativas que se pueden consultar en el programa de actividades publicado en la página web y que se desarrollarán hasta el próximo día 5 de enero, organizadas por la concejalía de Cultura.