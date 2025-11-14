El Festival de Cortos de Soria cierra su XVVII edición con premios y homenaje

Viernes, 14 Noviembre 2025 15:04

La XXVII edición del Festival de Cortos ‘Ciudad de Soria’ celebrará mañana, sábado 15 de noviembre, su gala de clausura con la entrega de 38 premios en distintas categorías y el homenaje a la actriz y presentadora Belinda Washington.

La gala, conducida por el director de cine Javier Muga, comenzará a las 19.30 horas en el Palacio de la Audiencia de la capital. La entrada será libre hasta completar aforo.

Además de los premios del jurado oficial, también se hará entrega de los premios elegidos por el jurado mayor, jurado joven y jurado infantil así como los premiados de las diferentes secciones paralelas.

La gala contará también con la entrega de los galardones elegidos por diferentes patrocinadores así como el cortometraje ganador elegido por el público.

El Festival de Cortos pone fin a su XXVII edición con la proyección, el domingo 16 de noviembre, del palmarés de esta edición a las 18.00 en el Palacio de la Audiencia

Encuentro con la homenajeada, Belinda Washington

Mañana sábado por la mañana, a las 12.30 horas, en el Casino Círculo Amistad Numancia tendrá lugar el encuentro con la homenajeada de esta edición, la actriz y presentadora Belinda Washington que recogerá por la tarde, en la gala de clausura, el Caballo de Honor de esta edición.

Este galardón se otorga cada año a una figura destacada del mundo del cine y la televisión por su trayectoria profesional en el séptimo arte.

La actriz y presentadora debutó en los años 90 de la mano de Jesús Hermida y, desde entonces, no le ha faltado trabajo en la pequeña pantalla.

Además de esta labor como conductora de programas, también ha trabajado como actriz en series tan famosas como 'Paquita Salas', 'Ciega a citas' o 'Cuatro estrellas'.

La intérprete, a sus 62 años, afronta ahora un nuevo reto en su carrera profesional con su nuevo proyecto, 'Eva y Nicole', estrenado esta primavera en A-3.

Según ha manifestado la directora del Festival, Yolanda Benito, el Certamen de Cortos Ciudad de Soria “apuesta por impulsar y descubrir talentos jóvenes del mundo del cine pero también lucha contra el edadismo”.

Concierto de Película

Esta tarde, a las 20.30 horas tendrá lugar en el Palacio de la Audiencia, el tradicional Concierto de Película protagonizado por la Banda Municipal de Música de Soria que, como cada edición, pone la banda sonora al Festival de Cortos Ciudad de Soria.

Este año, la Banda interpretará diferentes bandas sonoras de películas en homenaje al cine indio y estará acompañada por la cantante Ana Isla y los niños y niñas del Colegio Fuente del Rey.