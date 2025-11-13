El Ayuntamiento de Soria aprueba por unanimidad el II Plan de Personas Mayores

Jueves, 13 Noviembre 2025 16:52

El Pleno del Ayuntamiento de Soria ha aprobado hoy, por unanimidad, el II Plan Municipal para las Personas Mayores (2025-2027), un documento estratégico que refuerza el compromiso de la ciudad con el envejecimiento activo, saludable y participativo.

La concejala Ana Romero ha calificado el documento como “realista, objetivo, flexible y ejecutable con partidas anuales y abierto a mejoras”

Soria forma parte desde 2015 de la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y fue una de las primeras ciudades españolas en contar con un plan integral en esta materia.

El nuevo documento da continuidad al primer plan (2019-2022) y avanza en una visión de ciudad inclusiva y adaptada a todas las edades.

Según los datos del padrón municipal en el momento del diagnóstico del plam, Soria cuenta con 40.096 habitantes, de los que 8.646 (21,6%) tienen 65 o más años.

Esta cifra refleja un proceso de envejecimiento demográfico sostenido que, en palabras de la concejala “nos aconseja seguir planificando con anticipación, garantizando servicios de calidad y espacios urbanos pensados para todas las generaciones”.

Un plan participativo y transversal

El documento, coordinado por la Concejalía de Acción Social, se ha elaborado con la participación directa de las personas mayores y de entidades locales como Salud Soria, IMSERSO-CREDEF, Cruz Roja, Gerencia Territorial de Servicios Sociales, Residencia El Parque, Grupo La Torre, Senior Soria y las Aulas Municipales para Personas Mayores, entre otras.

A través de encuestas y grupos de discusión, los mayores han valorado positivamente la calidad de vida en la ciudad (7,6 sobre 10), destacando la tranquilidad, la cercanía de los servicios y la atención recibida, al tiempo que han propuesto mejoras en accesibilidad en sus viviendas y en los espacios públicos, transporte entre ciudades y atención domiciliaria para promover la autonomía y combatir la soledad no deseada.

Objetivos y medidas

El II Plan se articula en torno a cinco grandes ejes: accesibilidad y entorno urbano, participación social, salud y bienestar, redes comunitarias y comunicación e inclusión digital.

Entre las más de 70 actuaciones previstas destacan mejoras en servicios públicos, la instalación de escaleras mecánicas en el Calaverón, el programa “Soria Cuida” para prevenir la soledad, la creación de puntos de asistencia digital y la consolidación de un Observatorio Municipal del Envejecimiento Activo.

Además, el Ayuntamiento impulsará programas innovadores como “Viviendas Amigas”, para adaptar hogares a las nuevas necesidades, o el Festival “Soria Mayor Activa”, que celebrará anualmente el talento, la creatividad y la participación de las personas mayores.

Soria 2030: ciudad inclusiva y sostenible

El II Plan se enmarca en la Estrategia Soria 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, con especial incidencia en los ámbitos de salud, bienestar, igualdad y sostenibilidad urbana.

La ejecución será supervisada por una comisión técnica y el Consejo Municipal de Personas Mayores, que garantizarán el seguimiento, la evaluación y la participación continua de la ciudadanía.

La concejala de Servicios Sociales, Ana Romero, ha destacado que “este plan es fruto del consenso y del trabajo conjunto de muchas personas y entidades que comparten una misma idea de ciudad: una Soria que cuida, que escucha y que acompaña”.