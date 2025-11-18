Soria enciende el 5 de diciembre sus luces navideñas

Martes, 18 Noviembre 2025 15:35

Soria encenderá su iluminación navideña el próximo 5 de diciembre, una fecha que marcará la cuenta atrás para unas fechas marcadas por las tradiciones y el consumo.

El encendido de luces, como el año pasado, será en la tarde del próximo 5 de diciembre, en pleno puente de la Constitución, según ha confirmado el Ayuntamiento de la ciudad.

La multinacional Iluminación Ximénez volverá a ser la encargada de instalar la iluminación navideña en las calles más céntricas de la ciudad

En 2024 Soria encendió sus luces navideñas el jueves 5 de diciembre. Nada que ver con la ciudad que más prisas se da todos los años, Vigo, famosa ya por su gran iluminación navideña, que empezó a brillar el 16 de noviembre.

El Ayuntamiento de Soria destina en torno a 200.000 euros a la instalación de la iluminación navideña. En en julio de 2022 adjudicó a la empresa cordobesa el suministro, instalación y desmontaje de los ornamentos, con un coste de 484.909 euros más IVA, por tres anualidades.

La Navidad ha arrancado este año el 15 de noviembre "en el planeta Tierra", ha proclamado un año más el alcalde de Vigo, Abel Caballero, al pulsar el botón con el que ha encendido los cerca de 12 millones de luces led que están instaladas en 460 calles y plazas de la ciudad, 40 más que el año pasado. En total, hay más de 7.000 motivos ornamentales, con 1.161 arcos, 2.883 motivos y 2.667 árboles

Vigo es el ejemplo de que la iluminación navideña puede convertir a una ciudad en uno de los destinos turísticos más visitados de la Navidad, convirtiéndose en la ciudad de la Navidad.

La contratación de la decoración navideña de este año ha supuesto un coste de 2,4 millones de euros a las arcas públicas de la ciudad gallega.

El Ayuntamiento de Vigo ha realizado un contrato para cuatro temporadas navideñas por un coste total de 9,5 millones de euros.

Iluminación Ximenez ha sido un año más la encargada de instalar las luces de Navidad en Vigo, en una tarea que comenzó en verano y que le llevará a hacerlo en más de 50 países de todo el mundo.

Nueva York, Londres, Madrid, Barcelona, Bruselas, Doha, Moscú, Málaga, Milán, Ciudad de México o Dubái… y Soria son algunas de las ciudades a las que ya ha llegado la luz de Ximenez Group.

La tierra que vio nacer Ximenez Group se corona como una de las ciudades más impresionantes durante la Navidad. Cada año, la empresa pontana despliega numerosas novedades de iluminación navideñas, que años después se pueden ver en las grandes ciudades.

Miles de visitantes llegan a Puente Genil, en Córdoba, cada día durante la Navidad para disfrutar de las increíbles luces que desde Ximenez Group instalan para hacer de Puente Genil una ciudad única en el mundo.

Las luces de Navidad se encenderán en Zaragoza durante la jornada del sábado, 29 de noviembre.

El encendido será el que dé el pistoletazo de salida a las fiestas, con actividades especialmente en la plaza del Pilar, se extenderán hasta después de Reyes.