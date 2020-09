Soria: "el palacio de Alcántara es un capricho caro"

Jueves, 17 Septiembre 2020 15:32

Ignacio Soria, concejal del Partido Popular para el área de urbanismo en el Ayuntamiento de Soria, ha manifestado hoy que la intención de los socialistas sorianos de adquirir el antiguo palacio de los marqueses de Alcántara por un importe de alrededor de 4 millones de euros es un “despropósito y un capricho demasiado caro para este momento”.

El concejal Popular municipal ha asegurado en rueda de prensa que comprar ahora el Palacio de los Alcántara “no tiene sentido teniendo al lado el edificio del Banco de España cerrado y sin proyecto alguno que sepamos”.

Soria ha significado que “la excusa de dar un uso cultural a este espacio, no es motivo suficiente para un desembolso de tal magnitud, al que después habrá que sumar otro igual o mayor tanto para su arreglo así como para la dotación de personal y de actividades”.

Para el portavoz de urbanismo del PP, existen hoy en día edificios en la capital a los que se les podría dar un uso cultural para exposiciones, o para la creación de un museo, “sin necesidad de acudir a lo que nos parece un capricho palaciego del que a día de hoy desconocemos la letra pequeña”.

Soria se ha referido no sólo al edificio del Banco de España, sino también al recién inaugurado centro Gaya Nuño, al espacio Alameda en La Dehesa, al Palacio de la Audiencia o al futuro edificio del convento de Santa Clara del Calaverón como lugares donde se ha venido defendiendo su uso cultural.

Ahondando en el edificio del Banco de España –cerrado hasta la fecha–, Soria ha preguntado, ¿tan grande es el proyecto cultural que dicen tener los socialistas sorianos entre manos que ahora ya ni cabe en el Banco de España y hay que comprar un palacio para poder meterlo allí?.

El edil popular se ha referido al anuncio realizado por Carlos Martínez en la prensa de su intención de convertirlo en una copia de La Casa Encendida de Madrid pero el`concejal popular ha reconocido no tener más información a este respecto.

“Carlos Martínez afirmó en julio en los medios de comunicación que iba a exponer un proyecto que desconocemos al nuevo ministro de Cultura José Manuel Rodríguez Uribes, pero no hemos tenido ninguna noticia. ¿No deberíamos saber los planes del Ministerio antes de anunciar una compra de casi 4 M€?”?", ha preguntado.

El edil del Partido Popular ha querido dejar claro que está de acuerdo con tratar de revitalizar el centro de la ciudad, pero ha afeado a los socialistas hacerlo en detrimento de otros barrios con los mismos derechos que los que viven en el centro pero que “objetivamente” no tienen las mismas instalaciones o servicios.

“Desde el Partido Popular no queremos barrios de primera y barrios de segunda, pero esto no parece importarles a los socialistas sorianos, que miran con mucho cariño a unos barrios, dando la espalda conscientemente o no, a otros”, ha aseverado.

Réplica socialista

Por su parte, el portavoz del equipo socialista de Gobierno, Javier Muñoz, ha manifestado su sorpresa por estas declaraciones del Partido Popular, ya que la recuperación del palacio de Alcántara era uno de los compromisos de la formación de centro-derecha en las últimas elecciones municipales, según recoge el programa electoral de 2019.

"En la página cuatro pone que recuperaremos el palacio de Alcántara y el monasterio de San Agustín", ha leído.

Muñoz ha señalado que el PSOE seguirá apostando por la recuperación del rico patrimonio de la ciudad, y más en el centro de la ciudad, como también pide el PP.

En cuanto al proyecto para el uso cultural del Banco de España, Muñoz ha acusado al PP de criticar lo que ellos no han hecho en los dos últimos años.

"Estamos en medio de una pandemia y con anterioridad seguimos estando con los presupuestos de 2018. El problema viene con el Banco de España que desde el año 2011, que los compañeros del PP no hicieron nada. Está exactamente igual como lo dejaron", ha asegurado.