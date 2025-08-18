Cuatro sindicatos del Ayuntamiento reiteran petición de dimisión de concejal de Gobernanza

Lunes, 18 Agosto 2025 12:51

Los diferentes sindicatos que constituyen los órganos de representación de los trabajadores municipales han vuelto a ser convocados a una mesa de negociación por parte de la Concejalía de Recursos Humano. Su postura sigue siendo reiterar la petición de dimisión del concejal de Gobernanza, Eder García, por su negligente gestión.

"Nada ha cambiado. Volvemos una vez mas, y ya hemos perdido la cuenta, a denunciar la falta total del respeto a los mecanismos de diálogo, mediación y negociación, de este Ayuntamiento.

Los trabajadores y trabajadoras municipales siguen sin conocer su calendario laboral. Siguen sin tener, y no se le espera, su Plan de Igualdad. Siguen sin saber que Relación de Puestos de Trabajo existe en esta empresa, ya que a la irregular aprobación se suma que no se ha publicado en ninguna publicación oficial. Siguen sin hacerse actas de las reuniones", han denunciado en un comunicado los sindicatos USO, CSIF, Grupo Mixto y CC.OO.

Esta Concejalía de Personal sigue engordando su expediente en la Inspección de Trabajo, han reiterado.

En este sentido, han señalado que el concejal responsable sigue sin responder a las reiteradas peticiones de los delegados de prevención sindicales para reunirse y constituir el Comité de Seguridad y Salud y abordar de una vez las soluciones al "pésimo" resultado del Estudio de Riesgos psicosociales.

"Siguen los conflictos por falta de personal, las colas en el patio del Ayuntamiento, las instalaciones que se cierran porque no se sustituye a las personas que se trasladan o que cogen vacaciones", han denunciado.

Además han lamentado la falta de organización que va en detrimento de los ciudadanos y en el deterioro de servicios que acaban haciendo empresas privadas a un mayor coste.

"Y así un largo etcétera, cuyo resumen final y principal problema es el incumplimiento del Convenio Colectivo", han resaltado.

Los sindicatos han señalado que se niegan a ser comparsa de esta deriva que está sufriendo en materia de personal este Ayuntamiento y que ya se puede catalogar como la peor gestión en esta materia de todos los tiempos.