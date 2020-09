El PP insiste: luz y taquígrafos en palacio de Alcántara

Viernes, 18 Septiembre 2020 13:49

Ignacio Soria, concejal y portavoz municipal del Partido Popular en materia de urbanismo, ha vuelto a insistir hoy tras la polémica surgida en torno a la posible compra del Palacio de Alcántara, que “ no es momento de caprichos palaciegos de 4 millones de euros a cuenta del bolsillo de los sorianos”.

Tras las críticas vertidas por los socialistas sorianos y fundadas en que los populares llevaban en su programa electoral la recuperación del palacio de Alcántara, Soria ha pedido a los socialistas municipales que “no prostituyan en su beneficio el significado de las palabras”.

“Claro que lo llevábamos en nuestro programa electoral” —ha reconocido Soria—, “pero que no tergiversen de forma torticera, porque una cosa es recuperar, y otra muy distinta ser de talonario fácil cuando se trata de dinero público”.



El concejal del Partido Popular ha reconocido que es una pena que estos emblemáticos edificios estén en condiciones ruinosas, y por ello están a favor de su recuperación —ahora bien, ha continuado—, “nosotros jamás dijimos que fuéramos a comprar el palacio, y máxime, teniendo al lado el Banco de España cerrado porque hay otras fórmulas más eficientes y el Partido Popular cree en la iniciativa privada que es la que crea riqueza y puestos de trabajo tan necesarios en una ciudad como Soria que empresarialmente está agonizando frente a la parsimonia de los socialistas municipales”



Soria ha puesto encima de la mesa como ejemplo de gestión con este tipo de edificios lo hecho por la Diputación Provincial con el edificio del CUS, donde va a ser la iniciativa privada la que saque adelante este edificio que en palabras del edil popular “creará riqueza, puestos de trabajo directos e indirectos y atracción de visitantes”



Soria ha ironizado sobre las palabras del portavoz socialista que les acusa de no leerse los papeles; el concejal popular ha manifestado que “nos encantaría leer más papeles y expedientes municipales si el PSOE tuviera a bien darnos acceso a ellos”, pero claro —ha continuado—, “hay cosas de las que no quieren que nos enteremos y por eso ni nos van a callar como les gustaría, ni nos van a impedir seguir pidiendo luz y taquígrafos ante tanto oscurantismo”