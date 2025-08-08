El PP se compromete a rectificar diseño de travesías de Soria para mejorar movilidad

Viernes, 08 Agosto 2025 13:05

El Partido Popular se ha comprometido a rectificar el modelo de la humanización de las travesías de Soria, si la próxima legislatura puede gobernar, para paliar los graves problemas de movilidad que denuncian un buen número de vecinos.

El concejal del PP, Saturnino de Gregorio, ha puesto esta mañana como ejemplo el aislamiento que sufre el vecindario del barrio de Los Royales, condenados en sus desplazamientos en vehículos a “morir” en la rotonda de la estación de autobuses.

Este aislamiento se verá paliado cuando se complete la ronda del Duero, en la avenida de Valladolid, a la altura de la rotonda de Copiso, una obra que tiene todavía muchos años por delante para ser una realidad, según ha advertido De Gregorio.

“No se puede pacificar Eduardo Saavedra mientras no se abra la ronda del Duero", ha recalcado.

De Gregorio ha avanzado que si el PP consigue gobernar la próxima legislatura solucionará parte del aislamiento del barrio de Los Royales, abriendo al menos tres pasos que rompan la actual mediana, que estarían regulados por semáforos, para permitir los giros a la izquierda, hoy suprimidos con la humanización emprendida por el equipo socialista de Gobierno.

Uno de estos pasos estaría en el Camino del Viso, que corta con Eduardo Saavedra a la altura del concesionario Madurga; otro a la altura de la calle Zamora en su confluencia con la avenida de Valladolid, y el tercero, en la carretera de Logroño, en la salida del hospital Virgen del Mirón, un paso actualmente sólo habilitado para las ambulancias.

Además ha avanzado el compromiso del PP para modificar el diseño de las actuales "rotondas imposibles", o las aceras que están inclinadas hacia las viviendas, en lugar de la carretera, lo que incentiva posibles inundaciones de cocheras.

De Gregorio ha censurado que toda esta remodelación de las travesías ha supuesto la eliminación de cientos de plazas de aparcamiento gratuitas, mientras el tráfico, en lugar de mejorar, va a peor.

El concejal del PP ha dneunciado que la concejala Ana Alegre no ha complicado con su palabra de convocar una comisión ifnroamtiva para abordar en exclusiva los problemas de las travesías que muchos vecinos están denunciando.

Por su parte, el portavoz del equipo socialista de Gobierno, Javier Muñoz, ha replicado asegurando que el PP debería pedir perdón si se habla de travesías, porque siempre defendieron que eran titularidad municipal, lo que hubiese obligado al Ayuntamiento a pagar una inversión necesaria en la ciudad, en lugar de hacerlo, como lo está haciendo, el Gobierno de España. "para dar mayor movilidad y mayor humanización".

Muñoz ha emplazado al PP a que aporte sus propuestas a las travesías en la próxima comisión informativa que se celebrará en septiembre.

Además ha rechazado que el barrio de Los Royales sólo tenga una salida, sino que, a su juicio, tiene varias a las travesías.

"Cuando estén terminadas y si vemos que hay posibilidad de mejorar, desde el Ayuntamiento de Soria, que nadie duda que las mejoraremos para dar mayor movilidad", ha señalado.