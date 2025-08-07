Más de 13.000 accesos en las piscinas al aire libre de Soria en julio

Jueves, 07 Agosto 2025 13:22

Más de 13.000 accesos en las piscinas al aire libre del Ayuntamiento de Soria se han computado en el mes de julio.

La Juventud ha acumulado en julio un total de 6.087 accesos mientras el San Andrés ha contado con 6.275.

En total, sumando el cerca del millar de niños que disfrutan del recinto del Castillo (854), ha sido más de 13.000 los accesos en los tres espacios municipales al aire libre, según ha resaltado el Ayuntamiento de Soria.

A estas cifras hay que añadir los 6.929 que han acudido a la piscina Ángel Tejedor cubierta.

Otro dato destacado por eL Ayuntamiento. se refiere a la utilización del spa de La Juventud con total de 1.119 accesos.

ACTIVIDADES AGOSTO PISCINA DEL CASTILLO