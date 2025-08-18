Doble cita este sábado para los aficionados a las carreras populares
El próximo sábado, 23 de agosto, hay doble cita para los aficionados a las carreras populares en la provincia.
Por la mañana se disputará la novena edición de la carrera “Torre de Morón”, prueba organizada por el Ayuntamiento de Morón de Almazán, abierta a los aficionados, estén federados o no.
La competición comenzará a las 11:45 horas con la carrera que disputarán los chupetines, niños nacidos en 2020 y anteriores, que completarán 50 metros.
Las categorías senior, sub 18-20-23 y anteriores y los master y veteranos tomarán la salida a las 12:00 horas, para afrontar un circuito con 6.000 metros.
Las inscripciones se realizarán mediante la cumplimentación del formulario que podrán encontrar en https://www.deporticket.com/ix-carrera-torre-de-moron/ y el correspondiente pago (categorías CHUPETIN y PREBENJAMIN GRATUITO, y resto de categorías 3 euros.) finalizando el plazo de inscripción el 19 de agosto de 2025 a las 23.59 horas.
Por la tarde-noche se disputará la segunda prueba atlética. Será en Almazán, con la undécima edición de la Nocturna Monumental.
La competición comenzará a las 20:40 horas, con los chupetines. A las 22:00 horas está prevista la salida para la carrera absoluta y veterano.
Las inscripciones para las categorías Absoluto y Veterano son de obligatoria cumplimentación online, a través de la página web del club Globeros de Almazán. La fecha límite es el 22 de agosto a las 23:59 horas.
Las categorías junior, absoluto, veterano y marcha, recibirán una camiseta conmemorativa de la prueba (SE DIFERENCIA TALLAJE HOMBRE/MUJER). La categoría chupetin, recibirán una medalla conmemorativa de la prueba.
Inscripciones en: cdgloberosalmazan.com
