Desafío Urbión 2025 cierra inscripciones con éxito de participación

Martes, 26 Agosto 2025 17:06

Las inscripciones para Desafío Urbión 2025 se han cerrado ayer con un rotundo éxito de participación.

Un millar de corredores tomarán la salida el próximo mes de septiembre en alguna de las cuatro distancias que se celebrarán este año, consolidando a Desafío Urbión como una de las pruebas de referencia en el calendario nacional de carreras por montaña.



Otro de los hitos de esta edición será el II Encuentro Nacional de Jóvenes Promesas del Trail, que reunirá a un centenar de jóvenes atletas procedentes de todas las comunidades autónomas de España, reforzando el compromiso de la organización con la promoción y el futuro de este deporte.



Desde la organización se continúa trabajando para posicionar a la Comarca de Pinares del Urbión como un destino de primer nivel en turismo deportivo, familiar y de naturaleza.

Los resultados alcanzados hasta el momento confirman que este objetivo se está logrando con éxito

Los días 5, 6 y 7 de septiembre, Covaleda acogerá una nueva edición de Desafío Urbión, con un programa que combina deporte, naturaleza y comunidad.

La prueba OPEN, con 17 kilómetros y 1.200 metros de desnivel positivo, será el epicentro de la II edición de Jóvenes Promesas, pensada para corredores y corredoras a partir de 16 años.

Su recorrido, rápido y accesible, transcurre por el mayor bosque de pino albar de Europa, a los pies del Parque Natural de la Laguna Negra y los circos glaciares.

La cita de Jóvenes Promesas busca reunir a clubes y equipos de todo el país en una jornada que va más allá de la competición, fomentando la convivencia y el intercambio de experiencias.

La carrera se disputará el sábado 6 de septiembre, con salida a las 16:00 horas, paso por el Hayedo en dos ocasiones y llegada en la Plaza Mayor de Covaleda, donde se celebrará la entrega de premios a las 19:30 horas.

Entre las novedades de este año, destaca el 6K Desafío Urbión, con 300 metros de desnivel positivo y abierto a partir de 14 años. Se celebrará el sábado 6 a las 15:40 horas y podrá completarse corriendo o andando.

El trazado circular combina una primera subida por el paraje del Hoyo, senderos entre robles y hayas, y un tramo final de bajada entre pinos que lleva hasta la meta en la Plaza Mayor.

Además del OPEN y el 6K, el programa incluye la prueba reina de 37 kilómetros y 2.600 metros de desnivel positivo. Entre ambas distancias, la organización repartirá un total de 8.000 euros en premios.

El domingo será turno para la Covaleda Trail Kids, con carreras adaptadas para edades de 3 a 12 años, cerrando un fin de semana que combina competición, iniciación y actividades para toda la familia.