Un mes para el Medio Maratón de Soria: ¡todavía quedan dorsales para el 5K!

Miércoles, 27 Agosto 2025 09:13

El Medio Maratón Ciudad de Soria Abel Antón ya cuenta los días para la celebración de la 40ª edición de la prueba, que este año congregará a más de 800 corredores populares en las calles de la capital soriana el 27 de septiembre.

En jornada vespertina, además del medio maratón que homenajea al gran fondista Abel Antón, también se disputará el 5K Fermín Cacho Caja Rural, una prueba para la que las inscripciones siguen abiertas en la web oficial del evento.

Sin embargo, la prueba más importante, el medio maratón, ya cubrió el cupo de 400 inscritos hace unas semanas, demostrando la popularidad de un evento que este año está siendo organizado por el Club Triatlón Soriano.

No en vano, la intención del comité organizador era contar con un evento sostenible y controlable, de ahí la reducción de cupos a 400 participantes en cada una de las dos carreras.

Con la inscripción, todos los participantes tendrán acceso a una carrera única, que cuenta con salida y meta en la Plaza de Mariano Granados y que recorre los rincones más icónicos de Soria como pueden ser el Parque de la Alameda de Cervantes, las iglesias de Santo Domingo y San Juan de Rabanera, el río Duero y su ermita de San Saturio o el Palacio de los Condes de Gómara.

Además, en la bolsa de la carrera habrá camiseta oficial del evento y obsequios de los distintos patrocinadores.

El Medio Maratón Ciudad de Soria también cuenta con carreras infantiles, que se disputarán en la mañana del 27 de septiembre, a partir de las 12:00 horas, y para las que las inscripciones también están abiertas en la web oficial del evento.

Con la inscripción, los más jóvenes también se llevarán una camiseta oficial y un completo avituallamiento.