Abel Antón explica su "método", en Matute de la Sierra, para triunfar en el atletismo

Miércoles, 13 Agosto 2025 14:23

El doble campeón mundial de maratón, Abel Antón, explicará este sábado en Matute de la Sierra los secretos que le llevaron a triunfar en su carrera deportiva.

La master class será a las siete de la tarde del sábado 16 de agosto en “La Casona”, de Matute de la Sierra, de la mano del Centro Soriano Numancia de Buenos Aires.

El bicampeón del mundo comentará el libro alrededor de su vida “Método Antón” y realizará un entrenamiento maestro, de 2 kilómetros, alrededor de Matute de la Sierra.

Antón, que es el protagonista de una historia de sacrificio, constancia y triunfos, ofrecerá una charla en la que recorrerá su trayectoria deportiva y después correrá con los más jóvenes.

Calentar bien, realizar bien los ejercicios y la técnica para correr de forma adecuada para evitar lesiones son algunos de los consejos que explicará Antón.

Más allá del elogio a sus muchos éxitos deportivos, los periodistas Álex Calabuig y Alberto Hernández bucean en el libro “Método Antón” en los altibajos, dudas y decisiones que el atleta hubo de tomar antes de convertirse en un corredor casi imbatible en maratón.

De este modo, han construido un retrato de su fortaleza mental como ejemplo para iniciados y aficionados a este deporte, que completan con planes de entrenamiento diseñados por el soriano desde la madurez y la sabiduría atlética adquirida en los últimos treinta años.

Esta obra incluye además el programa de entrenamiento que siguió para ganar el Mundial de Sevilla''99.



Esta obra cuenta con una primera parte biográfica en la que el lector encontrará material gráfico y documentos personales del fondista, así como opiniones de amigos, familiares y personalidades del mundo del deporte.



