Hugo de Miguel y Estela Navascués, los más rápidos en Cross de Matalebreras
Hugo de Miguel y Estela Navascués han sido los ganadores del XII Cross Popular de Matalebreras.
Más participación que nunca en la carrera popular Fermín Cacho
La competición ha contado con 230 participantes en una calurosa mañana del sábado.
Los premios en metálico han movilizado a un buen cartel de competidores, donde el pinariego Hugo de Miguel ha sido el más rápido y se ha embolsado 500 euros.
De Miguel ha parado el cronometro en 20:31 para completar los 6.400 metros en un circuito circular urbano.
El atleta soriano ha aventajado en más de quince segundos al segundo clasificado, Abula Esteba.
La tercera plaza ha sido para Abdeslam El Ouahabi.
Por su parte, en féminas, Estela Navascués ha conseguido la primera posición con un tiempo de 17:58 en la distancia de 4.800 metros.
La segunda clasificada, a quince segundos, ha sido la atleta Elisa Hernández. Marina Girona ha completado el podio.