Más participación que nunca en la carrera popular Fermín Cacho

Sábado, 09 Agosto 2025 22:43

Ágreda ha respondido esta tarde con fuerza a la llamada de la carrera popular Fermín Cacho, una convocatoria que ha cumplido su trigésimo primera edición y lo ha hecho con más participación que nunca.

Cuatrocientos ochenta atletas populares, de diferentes categorías, han acudido a la convocatoria de una carrera puesta en marcha tras el oro olímpico de Cacho en Barcelona 92 y que se ha disputado sobre poco más de dos kilómetros, desde la dehesa hasta el campo de fútbol para bajar hasta la plaza Mayor, con un agobiante calor.

El propio exatleta agredeño ha completado la carrera, enfundado con el dorsal 404, el que llevaba la tarde de la final de 1.500 metros en las Olimpiadas de 1992.

Los ganadores han vuelto a ser Sergio Pina y Cristina Mayor, en la categoría absoluta. Los segundos clasificados, en esta categoría, han sido Eneko Moreno y Ana Jiménez.

El podio se ha completado con Daniel Moreno y Leticia Miralles.

En categoría juvenil, los más rápidos han sido Sergio Tapias y Ariadna Toribio.

El segundo clasificado masculino ha sido Leo García, y el tercero, Samuel Campos.

En féminas, la segunda clasificada ha sido Triana Hernández, y la tercera, Celia Cacho.

En categoría infantil, los ganadores han sido Adrián Soriano y Silvia Omeñaca.

E l segundo clasificado masculino ha sido Víctor Quílez. Y el tercero, Jaime Bernatto. La segunda mejor clasificada ha sido Vega Ruiz, y la tercera, Iris Gandu.