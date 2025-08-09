Treinta y tres años de la medalla de oro más icónica del atletismo español

Sábado, 09 Agosto 2025 09:08

Treinta y tres años se han cumplido de la medalla de oro más icónica del atletismo español, que tuvo como protagonista al agredeño Fermín Cacho.

Cacho, nacido el 16 de febrero de 1969, ganó la final de los 1.500 metros de la Olimpiada de Barcelona, en 1992, disputada el 8 de agosto.

El atleta conquistó además otra medalla de plata en la misma prueba en los Juegos Olímpicos de Atlanta, en 1996,

Siempre en la prueba de 1500 metros, se proclamó una vez campeón de Europa, en los Europeos de 1994, y también posee una medalla de bronce obtenida en el Europeo de 1998.

En los Campeonatos del Mundo, obtuvo dos importantes subcampeonatos en los años 1993 y 1997.

En pista cubierta destacan las medallas de plata en el Campeonato del Mundo celebrado en Sevilla 1991 y en el Campeonato de Europa de Glasgow en 1990.

Su mejor marca en 1.500 metros es de 3:28.95, conseguida el 13 de agosto de 1997 en Zúrich.

Fue récord de Europa hasta 2013, cuando se lo quitó Mo Farah, y récord de España hasta julio de 2021, cuando lo superó Mohamed Katir.

Ágreda, su pueblo natal, volverá a rendirle esta tarde del sábado un cumplido homenaje con la celebración de la carrera popular que lleva su nombre.