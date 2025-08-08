El cross popular de Matelebreras cumple el sábado su XII edición

Viernes, 08 Agosto 2025 08:45

Los atletas populares tienen cita este sábado con el cross popular de Matalebreras, que cumple su décimo segunda edición.

La salida de la primera carrera -junior femenino- está prevista, en el frontón de la localidad, a las 10:30 horas de la mañana.

La organización estima la participación en doscientos atletas, en las diferentes categorías.

La pruebas sénior, donde se engloban las categorías veteranos, comenzará a partir de las 11.30 horas.

La masculina tendrá un recorrido de 6.400 metros y tiene prevista la salida a las 12.15 horas-

En las pruebas sénior hay premios en metálico. El primer clasificado se embolsará 500 euros.

Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán premios en especie.

Las inscripciones, de carácter gratuito, se pueden realizar el mismo día de la carrera hasta 30 minutos antes del inicio de la prueba.

El Cross Popular de Matalebreras es uno de los más esperados por los atletas populares, que completan un recorrido circular por el interior de la villa.

En la última edición se impuso en la carrera masculina el corredor soriano Hugo de Miguel mientras que por las féminas, fue la joven Elisabeth Giaquinta