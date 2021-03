En busca de alternativas en Cerro de los Moros

Miércoles, 31 Marzo 2021 18:25

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha reiterado que el equipo socialista de Gobierno está trabajando con la empresa propietaria de los terrenos del Cerro de los Moros para poner encima de la mesa las alternativas posibles para preservar este paisaje cultural.

"Las distintas variables, y los avances de esa tramitación, dependen del resultado de los informes técnicos y jurídicos que se están poniendo encima de la mesa. No es una cuestión de voluntad política del equipo de gobierno", ha explicado.

Martínez, que ha asegurado que entiende la labor de la oposición de intentar poner este problema en los medios de comunicación y la opinión pública, ha señalado que la solución no se dará por correr mucho sino por hacer las cosas bien y para ello, según ha señalado, hay que hacer bien lo que no hizo el PP.

"Los tiempos nos los van a marcar los pasos firmes y serios que podamos dar con informes encima de la mesa", ha resaltado.

Martínez ha asegurado que cuando lo tengan ofrecerán toda la información y las alternativas posibles a seguir, siempre con el objetivo de preservar el patrimonio histórico y cultural del Cerro de los Moros.

El alcalde ha subrayado que el tiempo corre a favor de los intereses municipales ya que en octubre de 2020 la zona urbanizable del Cerro de los Moros se reconvertiría en rústico.

Además ha apuntado que en el consejo sectorial de Urbanismo el equipo socialista marcará una serie de alternativas, "en consenso con la propiedad" y con el resto de colectivos del citado consejo, que den solución a las distintas problemáticas que se abren en este "complejo problema".

Martínez ha resaltado que el mayor de los problemas es la plusvalía de 44 millones de euros que generó "el pelotazo" inmobiliario en la legislatura de Encarnación Redondo.

El alcalde de Soria ha comprometido luz y taquigrafos en el Consejo Sectorial de Urbanismo, aunque la decisión última la tomará el pleno municipal y la junta de gobierno, previo dictamen de las comisiones informativas.

En cuanto a la fecha del paso de la calificación de rústico a urbanizable del sector del Cerro de los Moros, Martínez ha asegurado que hay distintas fases.

"Lo que confirma esa edificabilidad hasta las 1.363 viviendas se consolida con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de 2006. Es el momento en que se consolidan los derechos urbanísticos. Con carácter previo ese suelo ha tenido recalificaciones mucho menores e incluso al Plan anterior a la época de los 90 también un pequeño reconocimiento de derechos de edificabilidad, pero lo que consolida la saturación de ese espacio es el PGOU que aprueba el PP con Encarnación Redondo", ha recordado.

Martínez ha confirmado que el PGOU de 1994 (con el PP en el gobierno municipal) ya contemplaba derechos edifdicatorios, que se incrementaron en el plan de 1999 (con gobierno del tripartido formado por PSOE, ASI e IU) y más adelante, de forma importante, con el convenio suscrito, derechos edificatorios que se consolidan con el PGOU de 2006 (PP e IDES en el gobierno municipal).