El canadiense Gabriel Tilli, primer líder de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero

Una primera etapa vibrante y nerviosa, con diferentes pasos complejos por pequeñas localidades que obligaban a los ciclistas a mostrar su templanza y dominio de la lectura de carrera, que se ha resuelto con un sprint disputado entre siete ciclistas escapados.

Los nervios de la primera etapa, las ganas contenidas de competir y un recorrido con mucha sal y pimienta, condimentaban los primeros kilómetros de la prueba. Los directores daban la consigna de estar muy atentos, y había que estarlo, porque no tardaron en llegar los primeros intentos de escapada.

El primer ataque serio lo iba a realizar el corredor sueco Fillip Pantzare (Svealand Cycling Team), quien llegaba en solitario al primer paso por la localidad de Baños de Valdearados, a 55 kilómetros de meta.

A treinta segundos llegaba un grupo de siete corredores, que kilómetros después iba a neutralizar al escapado.

Acto seguido, llegaban dos corredores más, para acabar conformando un grupo de diez hombres.

A algo más de 20 kilómetros de meta probaba suerte Raúl López (MX Baqué Movistar), al que se iba a unir el francés Marius Retho (Cref Totalenergies U19). Por detrás, el grupo de ocho hombres perdía unidades, pero volvía a incorporar a López y Retho, dejando a 7 kilómetros de meta una escapada de siete corredores.

El pelotón amenazaba, pero los escapados se iban a entender para prolongar sus opciones. Aunque casi la totalidad de los siete corredores había probado suerte en algún momento de la jornada, en los últimos kilómetros predominaron los relevos.

La llegada a meta, con un giro de 90 grados a la izquierda, exigía estar bien colocado, y el terreno ascendente, tener piernas.

El deportista que mejor supo interpretarlo fue el canadiense Tilli, que superaría en el sprint al español Mauro Iglesias (Alimco-Campagnolo) y al británico Louis Herring (Prologue Junior Racing Team).

Segunda etapa

Este sábado se disputa la segunda de las tres etapas que componen la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero.

La salida será a las 10.30 horas, desde la localidad soriana de Langa de Duero, con llegada a la Laguna Negra después de 117 kilómetros.