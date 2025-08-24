Suspendida Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero tras fallecimiento de un ciclista

Domingo, 24 Agosto 2025 08:04

La novena edición de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero se ha teñido de luto tras el fallecimiento de uno de los corredores durante la disputa de la segunda etapa de la ronda. La prueba ha quedado inmediatamente suspendida.

El suceso se ha producido durante la disputa de la segunda etapa, que había salido a las 10.30 horas de la localidad soriana de Langa de Duero y que tenía que llevar a los corredores hasta la Laguna Negra de Vinuesa después de 118 kilómetros.

En el kilómetro 66 de la prueba se ha producido una caída en la que se han visto implicados varios deportistas, siendo evacuados al hospital Santa Bárbara de Soria tres corredores.

En el centro sanitario se ha informado del fallecimiento de uno de estos ciclistas.

La organización ha trasladado el pésame a los familiares, compañeros de equipo y amigos del deportista fallecido.

En la jornada del domingo, la organización de la prueba homenajeará al ciclista a las 10.30 horas en la plaza de la Hispanidad de Aranda de Duero (Burgos), invitando a la ciudadanía a unirse a este acto.