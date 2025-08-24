Remontada y triunfo de Melguizo-Olalla en final de III torneo de frontenis de Garray

Domingo, 24 Agosto 2025 15:46

Veinticuatro parejas han competido este sábado een Garray en la tercera edición de su torneo de frontenis, en la que la pareja ganadora se ha llevado un premio de mil euros. La victoria se ha quedado en casa.

Diego Melguizo, de Soria, y Cristian Olalla, de Rabanera del Pinar (Burgos), se han impuesto en una entretenida y disputada final, por 24-20, a la pareja navarra formada por José Ángel Claveria, de Pitillas (Navarra), y Víctor Gil, de Segovia.

La partida se ha disputado con tanto doble, a 25 puntos o treinta minutos, con bola lenta de color azul.

La pareja Melguizo-Olalla ha ganado ventaja en el inicio de la partida de hasta cuatro tantos, lo que ha obligado a remontar a sus rivales.

Claveria-Gil han cobrado después mucha ventaja en el marcador, de hasta ocho tantos, lo que parecía que iba a ser definitivo para su victoria, pero la pareja Melguizo-Olalla han conseguido remontar hasta cobrar ya la ventaja final, que les ha permitido inscribir su nombre en el palmarés de ganadores de este torneo.

La competición se ha abierto a las 9 horas de la mañana con las fases de grupos, que se han realizado en el frontón de Garray.

La primera fase se ha dado por cerrada a las 14 horas, para comenzar por la tarde (16 horas), las eliminatorias en el frontón de Garray.

El Ayuntamiento garreño ha realizado un homenaje, antes de la final, a los ganadores del año pasado (Álvaro Fernández y Daniel de la Villa, de la segoviana Riaza y Cuenca), con la colocación de una placa en su honor en el frontón, un reconocimiento que está previsto realizar con cada pareja ganadora en el torneo de frontenis.

La alcaldesa de Garray, María José Jiménez, ha asegurado que el Ayuntamiento trabaja para que “cada año participen más parejas” y ha remarcado la importancia de que Garray sea conocida “no solo por su cultura y su gastronomía, sino también por el deporte”, recordando que el municipio apuesta firmemente por disciplinas como la hípica, la BTT y, por supuesto, el frontenis.