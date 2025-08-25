El Touch Rugby y la escuela de Ingenieros de Soria llega a Quintana Redonda

Lunes, 25 Agosto 2025 13:02

El Ingenieros de Soria Club de Rugby celebrará el próximo sábado 31 de agosto, a partir de las 11:30 horas, una jornada de puertas abiertas de Touch Rugby y escuela en el Campo Municipal El Cántaro de Quintana Redonda.

El club soriano ha agradecido públicamente al Ayuntamiento de Quintana Redonda y a su alcalde la disposición y facilidades ofrecidas para poder llevar a cabo esta actividad, que supone un nuevo paso en el objetivo de acercar el rugby a distintos puntos de la provincia.

No es la primera vez que la entidad organiza una cita de este tipo fuera de la capital.

El pasado mes de julio se celebró una jornada similar en Almarza, donde la propuesta tuvo un gran recibimiento por parte de vecinos y participantes.

Con iniciativas como ésta, el Ingenieros de Soria busca reforzar su papel como un club abierto a toda la provincia, ofreciendo la posibilidad de descubrir y practicar rugby en un ambiente formativo, inclusivo y adaptado a todas las edades.

Además, el equipo de Touch Rugby, que esta temporada contará con cerca de treinta fichas federativas, encara semanas decisivas en su preparación, ya que el próximo 20 de septiembre disputará su primer torneo oficial dentro de las Six Darts Touch Series en Arroyo de la Encomienda. Un evento de carácter internacional que reunirá a conjuntos españoles, ingleses y portugueses, y que supondrá un reto importante para la disciplina mixta del club.

Por otro lado, a partir del lunes, los equipos sénior del Ingenieros de Soria iniciarán su pretemporada fuera de sus habituales campos de entrenamiento, a la espera de que se confirmen tanto los horarios como las instalaciones disponibles para todas las categorías del club, incluidas la escuela y el equipo de Touch Rugby.