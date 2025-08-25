Medio centenar de participantes en torneo de golf Renault Autogonse

Lunes, 25 Agosto 2025 13:53

El Club de Golf Soria ha sido el escenario en el que se ha desarrollado una nueva edición, y ya van cuatro, del Torneo Renault Autogonse.

Un total de 56 jugadores no quisieron dejar escapar la oportunidad de jugar en un campo en perfectas condiciones en una jornada plenamente veraniega.

En Scratch Caballeros el vencedor con 69 puntos, tal y como consiguiera el año pasado, fue Javier Sáinz siguiéndole en los puestos de honor su compañero del club anfitrión, el joven Miguel López (73) y el integrante del Real Club Puerta de Hierro Íñigo Fernández (82).

En Damas, la clasificación Scratch estuvo comandada por Eva Renta (CG Soria), que se alzó con el triunfo con 33 puntos.

La segunda posición fue para Marta Pérez con 32 puntos y Bárbara González finalizaba tercera con 31.

La jugadora local Carmen Ayllón fue la mejor en Hándicap Damas con 30 puntos.

En cuanto al Hándicap de Primera en Caballeros, el vencedor fue Javier Sáinz, que finalizó con 43 puntos, por delante de los también sorianos Domingo Berná (41) y Alfredo Ciriano (39).

Eduardo Mazariegos, Club de Campo Villa de Madrid, se llevó la victoria con 49 puntos, mientras que Juan Vives (Real Sociedad Hípica Española Club de Campo), con 40 era segundo y Rafael Prado, con 36, era tercero.

Esta semana sigue la actividad en Golf Soria con la celebración del Torneo Donantes de Sangre, del sábado 24 de agosto.

Para esta nueva actividad, las inscripciones siguen abiertas hasta el próximo jueves a las 18.00 horas.