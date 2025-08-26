Carlos Cortés, entre los 16 mejores en prestigioso campeonato de Quillas en Chequia

Martes, 26 Agosto 2025 14:45

El soriano Carlos Cortés Gil, billarista del Club Amistad Numancia de Soria, ha protagonizado una brillante actuación en el BC Kladno 5-Pins Event 2025, uno de los torneos internacionales más relevantes de la modalidad de cinco quillas.

Cortés consiguió clasificarse entre los dieciséis mejores jugadores del campeonato, celebrado en la ciudad checa de Kladno del 20 al 24 de agosto.

El evento reunió a 63 participantes procedentes de once países europeos, lo que sitúa el logro del soriano en un contexto de gran exigencia y alto nivel competitivo.

superar la fase de grupos y las primeras eliminatorias directas, Cortés se aseguró un puesto en la ronda de octavos de final, consolidando su presencia en la élite continental de esta disciplina.

El torneo, organizado por el Billiard Club Kladno bajo el paraguas de la Confederación Europea de Billar, forma parte del calendario oficial internacional y contó con retransmisión en directo de sus principales encuentros.

El título acabó en manos del italiano Luca Marzio Garavaglia, que se impuso en la final a los representantes alemanes.

Para el deporte soriano, la clasificación de Carlos Cortés Gil en un campeonato de esta magnitud supone un nuevo reconocimiento a su trayectoria y un paso adelante en la consolidación del billar de cinco quillas como una disciplina con proyección en España.