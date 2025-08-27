Partido de fútbol femenino entre C.D. San José y Atlético de Madrid juvenil

El estadio de “Los Pajaritos” acogerá el próximo sábado, 30 de agosto, un partido amistoso entre el C.D. San José femenino y el Atlético de Madrid juvenil A.

El partido comenzará a 19:00 horas y será con entrada gratuita.

El equipo femenino del C.D. San José militará esta temporada en Tercera RFEF, mientras que el juvenil del equipo rojiblanco lo hace en la preferente.

El Atlético de Madrid es pionero en la Comunidad de Madrid, y uno de los primeros en el país, en tener equipos exclusivamente femeninos en categorías alevín y benjamín, lo que supuso que tuviesen que competir en ligas masculinas contra equipos mixtos o formados únicamente por chicos.