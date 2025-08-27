El Laguna Negra de hockey sobre patines comienza nueva temporada

Miércoles, 27 Agosto 2025 17:49

El club Laguna Negra, de hockey sobre patines, comienza nueva temporada. El primer equipo y el sub-23 ya conocen sus calendarios de Liga Norte. El club soriano busca jugadores para sus equipos de categorías inferiores.

La próxima semana comienzan los entrenamientos de los equipos Juvenil a Senior, mientras que las categorías inferiores lo harán la siguiente semana.

El club realizara jornadas de puertas abiertas los días 9, 11, 16 y 18 de septiembre del 17:00 a 18:00, busca nuevos valores para sumar a sus equipos de categorías inferiores e invita a todo aquellos que quieran saber más sobre el hockey y sobre el club.

El pasado 30 de Julio en la Sede de la Federación Vasca de Patinaje se efectuaba el sorteo de la Liga Norte.

Esta temporada la competición contara nuevamente con 12 equipos, regresa el Bat Gora, antiguo CD Aurrera, de Vitoria de la OK Liga Bronce y se retira el Santutxu H.T. “B”.

La temporada pasada el campeón de los Play-Off era el UDC Rochapea “B” que no podía ascender al ya contar en OK Bronce equipo, declinando el ascenso el RS Tenis que quedaba segundo.

La Liga Norte Senior contara con los siguientes equipos además de los sorianos:

SD Lagunak de Barañain (Navarra)

CD Urdaneta B de Loiu (Vizcaya)

CD Mundaiz de San Sebastian

UD Loyola de Bilbao

CD Oberena y UDC Rochapea B de Pamplona

CDP Gurutzeta de Baracaldo (Vizcaya)

CP Burgos de Burgos

RS Tenis la Magdalena de Santander

Getxo Irristan de Getxo (Vizcaya)

Bat Gora de Vitoria

El Laguna Negra comenzara la competición visitando al UDC Rochapea B el 4 de octubre, y finalizara el 18 de abril enfrentándose al RS Tenis en Soria.

En cuanto a la Liga Norte Sub-23, esta contara con el mismo calendario que el equipo Senior ya que uno de los requisitos es disponer de equipo inscrito en Liga Norte.

Los equipos inscritos en dicha competición además del Laguna Negra, son:

CD Oberena de Pamplona

UD Loyola de Bilbao

RC Jolaseta (inscrito junto al CP Gurutzeta) y Getxo Irristan de Getxo (Vizcaya)

Por tanto, el equipo Sub23 iniciara la competición el 11 de Octubre frente al UD Loyola en casa y finalizara el 11 de Abril frente al CD Oberena en Pamplona.

Esta temporada se disputará la Copa de la Liga Norte Senior, donde se han inscritos todos los equipos de Liga Norte a excepción del CP Burgos y el RS Tenis. Esta competición ira intercalada con el calendario de Liga.

Los cuatro últimos clasificados de la Temporada pasada jugaran el 27 de septiembre la fase previa donde el Laguna Negra H.C. se enfrentará en Bilbao al U.D. Loyola. El ganador visitará al Getxo Irristan en cuartos el 15-16 de noviembre.

El club también busca jugadores para completar sus equipos desde Juvenil a Senior por lo que invita a asistir todos los martes y jueves a sus entrenamientos de 19:30 a 21:00 a todos aquellos mayores de 15 años que tengan interés en jugar al Hockey Patines. No es necesario tener un gran nivel de patinaje solo ganas de aprender y de jugar.