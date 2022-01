El PP presenta moción para defender sector ganadero

Lunes, 17 Enero 2022 12:54

El Grupo Municipal Popular presentará mañana en el Pleno una moción en defensa del sector cárnico soriano pidiendo el cese del Ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus ataques a la ganadería y a la industria cárnica española tras afirmar, en una entrevista al periódico internacional The Guardian, que en España se produce carne de mala calidad y de animales maltratados.

El portavoz popular, Javier Muñoz Remacha, ha avanzado hoy que su grupo político no puede consentir que desde el Gobierno de España se ataque a uno de los principales sectores de la provincia.

“Sus afirmaciones son una agresión directa a la imagen de todo el sector y un enorme perjuicio a su capacidad de exportación, lo que afecta directamente a los ganaderos de la provincia y a todo el sector cárnico soriano, incluyendo plantas productoras de embutidos y de alimentos cárnicos”, ha denunciado.

Muñoz Remacha ha recordado que es un sector que conoce muy bien y ha añadido que, tras años de esfuerzos, las explotaciones ganaderas de Soria y toda la industria cárnica soriana han realizado importantes inversiones para mejorar su calidad, y gracias a ello han podido aumentar sus ventas a nivel internacional.

“Solo en el año 2020 las empresas cárnicas sorianas realizaron un total de 641 operaciones de venta internacional por un valor aproximado de 6 millones de euros”, ha destacado el portavoz popular.

El edil popular ha explicado que según los censos agrarios del INE, y las encuestas ganaderas oficiales del Ministerio de Agricultura, “la provincia de Soria no tiene una sobrepoblación de cabezas de ganado, y sin embargo sí contamos con un número importante de empresas de transformación de la carne que dan empleo a muchos sorianos, cuyos salarios dependen directamente de la bonanza económica de este sector”.

Muñoz Remacha ya defendió a este sector en el Pleno del pasado mes de julio cuando Podemos presentó una moción para declarar a Soria como municipio libre de macrogranjas.

Ha expresado que conoce bien el sector y los esfuerzos que han realizado sus empresarios en los últimos años para mejorar la calidad, la seguridad alimentaria y el bienestar animal; “cumpliendo en todo momento la normativa europea, que es, según todos los organismos internacionales, la más exigente del mundo”.

Y ha añadido que “no hay que olvidar que estamos en un mercado globalizado y tremendamente competitivo”.

Muñoz Remacha ha asegurado que “si el Sr. Garzón cree que hay que mejorar la calidad de la carne o el bienestar animal, lo que tiene que hacer es trabajar desde el Gobierno al que pertenece para lograr este objetivo, y no salir al exterior a tirar por los suelos las exportaciones españolas. Si no sabe cómo hacerlo puede empezar por seguir el Plan de Ganadería Sostenible, presentado por PP recientemente y que plantea ayudas ganaderas no sólo para la reconversión de purines, nitratos, etc., sino también para digitalización, competitividad y calidad de los alimentos”.

Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular solicitará al equipo de gobierno socialista y al resto de grupos en el Ayuntamiento de Soria que aprueben su moción solicitando al Presidente del Gobierno la rectificación inmediata de las declaraciones del Ministro de Consumo y su cese inmediato.