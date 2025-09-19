Viernes, 19 Septiembre 2025
El Ayuntamiento publica listas de admitidos a campaña deportiva otoño-invierno

El Ayuntamiento de Soria publicará este viernes las listas oficiales de admitidos para la próxima campaña deportiva municipal 2025

El concejal de Deportes, Manu Salvador, ha desvelado este jueves el número del sorteo (4.755), que determina el orden a la hora de elegir actividades deportivas.

Ahora, los que hayan resultado elegidos tendrán que realizar el correspondiente pago del 19 al 25 de septiembre.

Las actividades más solicitadas son las relacionadas con el agua en la piscina.

En esta campaña se han sumado nuevas rutas de senderismo o el padel-surf.

