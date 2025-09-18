USO asegura que "metástasis" en materia de personal se extiende en Ayuntamiento

Jueves, 18 Septiembre 2025 08:43

La Unión Sindical Obrera (USO) en el Ayuntamiento de Soria ha advertido que la "metástasis" se agrave en matería de personal en la Casa consistorial. El apagón eléctrico ha puesto en evidencia las carencias.

El pasado 11 de septiembre, durante la celebración del pleno, tuvo lugar un incidente en el cuadro eléctrico que obligó a desalojar la Casa Consistorial, por fortuna sin mayores consecuencias.

Para resolver la avería el Ayuntamiento tuvo que recurrir al auxilio de una empresa externa, lo que pone de manifiesto problemas que este equipo de gobierno sigue sin resolver, según la lamentado USO en un comunicado.

El primero y principal es la falta de electricistas en la plantilla municipal, profesionales que se precisan para poder atender las necesidades de nuestras instalaciones y servicios públicos. La ineficaz gestión del concejal de personal no tramita la convocatoria de la vacante de electricista existente.

USO sospecha de la calculada pretensión de deteriorar los servicios públicos municipales, para justificar futuras privatizaciones.

El segundo y no por ello menos grave, es la falta de un protocolo o plan de emergencias para cualquier contingencia que pueda ocurrir en la casa consistorial.

Cabe reseñar que no hace mucho, la Inspección de Trabajo instó al Ayuntamiento a crear el comité de prevención y seguridad, después de años de bloqueo y dejadez patronal.

Este requerimiento de la Inspección de Trabajo deja en evidencia lo poco que le importan al equipo de gobierno, tanto el respeto de los derechos de sus empleados, como la mínima seguridad de estos.

La gestión del concejal de Personal se limita, a juicio de USO, a quemar a cualquier empleado que tenga que asumir tareas relacionadas con el manejo de recursos humanos, malmeter contra su representación sindical y colocar a dedo a sindicalistas o asalariados de sindicatos de la cuerda, como asesores que, hasta el momento, "se han limitado a ayudar a Éder García a no hacer nada".

Asesores que hasta ahora se han limitado a dorar la píldora al concejal de personal y prosperar en su carrera sindical. Una promoción profesional prohibida en el Ayuntamiento de Soria.

Mientras tanto, el Ayuntamiento sigue incumpliendo el convenio colectivo, vulnerando el elemental principio de buena fe e imponiendo su voluntad dictatorial, propia de señorío feudal con sus siervos de la gleba. Como dijo el concejal en prensa “estamos obligados a negociar, pero no ha llegar a acuerdos”.

Con la boca llena de progresismo, sigue el Ayuntamiento sin disponer de planes de igualdad o LGTBI, a pesar de disponer de concejales liberados, sensibles presuntamente a estas causas. Algo que ha llegado a sorprender al propio Tribunal de Cuentas.

"Una vez más, el grupo socialista hace bueno el “consejos vendo, qué pá mí no tengo”, ha censurado.

Avanzando con el proceso de descomposición de la estructura municipal, el alcalde de Soria, responsable de la seguridad ciudadana, tiene descabezados los Servicios de Bomberos y de Policia. Confiamos en que dentro de poco cambie alguna cosa, para que todo siga igual... de mal.

El análisis del porqué los profesionales propios se marchan a otras latitudes o porqué la mayoría de los técnicos contratados están de paso, ni está previsto ni desde luego se le espera. La metástasis se agrava.

No hay prisa para nada. Consolidación, RPT u oferta de Empleo duermen el sueño de los justos.

La Plantilla de los servicios especiales y seguridad ciudadana van mermando mientras se incrementa el número de horas extraordinarias camufladas para defraudar a la propia Seguridad Social, mientras se entierra la conciliación de la vida laboral y familiar de los empleados públicos del Ayuntamiento de Soria.

"Ha pasado otro verano sin que se haya solucionado nada. Dentro de poco San Saturio y Navidad. Todo seguirá igual. Llegarán las elecciones municipales. Nos venderán la moto averiada, hablando de derechos y democracia en esta Soria, ciudad de caciques que consideran su cortijo", ha señalado.