Soria celebra Semana de la Movilidad con actividades en márgenes y bus gratuito

Miércoles, 17 Septiembre 2025 19:55

El Ayuntamiento de Soria se suma a la programación de la Semana Europea de la Movilidad 2025 con actividades dirigidas a todas las edades, reforzando su compromiso con un modelo de ciudad más saludable, segura y sostenible.

El jueves 18 de septiembre, de 18.30 a 20.00 horas, el Ecocentro Río Duero acogerá una jornada de educación vial y circuito de bicicletas y patinetes.

Una cita especialmente pensada para los más jóvenes, que podrán aprender a circular de manera segura en espacios urbanos compartidos.

El viernes 19 de septiembre, de 18.00 a 20.00 horas, tendrá lugar la VIII Carrera de Orientación en la Dehesa, con salida en la Alameda de Cervantes.

Esta prueba deportiva combina ejercicio físico y sostenibilidad, invitando a descubrir la ciudad desde otra perspectiva.

Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción o solicitar información a través de Biosfera Soria (teléfono: 644 74 58 06).

Estas actividades se enmarcan en la estrategia municipal de movilidad sostenible, que ha convertido a Soria en un referente en la implantación de carriles bici, zonas de estancia, espacios compartidos y pacificados, fomentando un entorno urbano más amable y accesible.

Además, durante los días 19, 20 y 21 de septiembre, los sorianos y visitantes podrán viajar gratis en el autobús urbano, favoreciendo la reducción del uso del vehículo privado.

Con iniciativas como estas, el Ayuntamiento de Soria pretende reforzar su compromiso con el cuidado del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.