El alcalde de Soria rechaza cupos en financiación para comunidades

Miércoles, 31 Julio 2024 14:17

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha defendido hoy que la fiscalidad no puede ser territorial, por lo que, en caso de plantearse, no aprobaría un cupo para Cataluña ni para los territorios que ya disfrutan del mismo.

“No aprobaría un cupo para Cataluña ni para cada uno de los territorios, ni para los ya existentes. Lo que planteo es que el Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades. La fiscalidad no se paga por territorios, sino que las pagamos las personas y los derechos de ciudadanía tienen que repercutir independientemente donde se resida. Esa es la política fiscal progresista que hemos defendido siempre en el PSOE”, ha argumentado Martínez a preguntas de los periodistas sobre la financiación singular planteada por el PSOE en un preacuerdo con ERC para contar con su apoyo para investir a Salvador Illa, como presidente de la Generalitat.

Martínez ha subrayado que la fiscalidad no es territorial sino de garantías de ciudadanía, con mayúsculas, independientemente donde se nazca o se resida.

En este sentido ha asegurado, a preguntas de los periodistas, que el preacuerdo PSOE-ERC es un “mero” acuerdo de gobierno, porque “al final el papel lo sujeta todo, y algunos que llevamos ya un tiempo en política hemos visto acuerdos de gobierno en el ámbito municipal, autonómico y provincial, e incluso pasados por notaria, que luego tienen difícil cumplimiento en los actores que lo han firmado”.

A expensas de conocer más en detalle el acuerdo, Martínez ha invitado a reflexionar sobre la política fiscal como herramienta fundamental para el desarrollo de un proyecto político y es “lo que nos diferencia ideológicamente de las derechas”.

“La derecha está siempre empeñada en el adelgazamiento de la estructura fiscal para mermar la capacidad de intervención de las administraciones mientras desde la izquierda siempre entendemos la política fiscal como esa herramienta que combate las desigualdades, la pobreza, evita la exclusión y dinamiza social y económicamente la ciudad y que sirve para consolidar la democracia”, ha reflexionado.

Martínez ha señalado que quienes tienen que tener un compromiso de corresponsabilidad son las personas, que son las que aportan en función de sus ingresos y patrimonio para alcanzar una sociedad entre iguales.

“El planteamiento de cuotas territoriales no puede satisfacer una visión de izquierdas, porque genera una exclusión y diferenciación respecto a personas que viven en otros territorios. Esa fiscalidad que tiene que ser progresiva, en función de las rentas y patrimonio, tiene que tener el alcance más universal posible y garantizar la igualdad de oportunidades, independientemente donde se resida”, ha reflexionado.

Martínez ha asegurado que tiene confianza en el PSOE y el Gobierno socialista que está demostrando por la vía de los hechos y las realidades que hay determinados territorios abandonados por los que proclaman la igualdad y que siguen discriminándole desde la Junta, “que es incapaz de reconocer el desequilibrio que tiene una provincia como Soria”.

El alcalde de Soria ha criticado que la Junta anuncie ya un recurso de insconstitucional del acuerdo PSOE-ERC, cuando todavía no lo conoce y el Gobierno de España está poniendo sobre la mesa cifras récords en transferencias económicas a la Comunidad, con un incremento del 10 por ciento.

“Tenemos que buscar la oportunidad para que las comunidades y las administraciones legales tengamos una garantía económica para poder prestar los servicios en igualdad de condiciones, no sólo los básicos, sino las inversiones para garantizar esa competitividad. Si somos capaces de garantizar eso, quién recaude o no, me da igual”, ha asegurado.

Martínez ha asegurado que no comparte los conciertos ni los cupos territoriales, porque un ciudadano es español en Soria, en Barcelona o en Huelva, y por ello los requisitos serán diferenciales en cada uno de los sitios.