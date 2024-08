Expoesia abre nueva edición con el recuerdo de su creador, Jesús Bárez

Jueves, 01 Agosto 2024 15:45

Expoesía ha celebrado su jornada inaugural en el parque de La Dehesa con la figura de Jesús Bárez como gran protagonista con un sencillo homenaje repleto de palabras, acordes y silencios, siguiendo sus pasos, y con el mundo de la cultura y su familia compartiendo recuerdos entre la pena de su ausencia y la alegría de haber disfrutado de su presencia y seguir saboreando sus legados.

El homenaje ha contado con la Banda Municipal de Música que ha interpretado el pasodoble que lleva su nombre y la Compra.

Un minuto de silencio secundado por todos los presentes ha completado el preludio junto al Árbol de la Música.

Después, Gloria Gonzalo, Mar Sancho, Mercedes Molina, Fermín Herrero y Manuel Rico han intervenido para compartir sus emociones, sentimientos y reflexiones sobre Jesús Bárez y rubricar su compromiso con una de sus citas más queridas como es Expoesía

Gonzalo, concejala de Cultura, ha agradecido la respuesta en esta primera jornada marcada “por la ausencia evidente de Jesús Bárez. Y por eso, antes de la propia inauguración con el país invitado mañana, hemos querido que la sesión de hoy fuera un homenaje a su principal impulsor. Por eso, hoy dedicamos el día a este homenaje con una parte más institucional por la mañana y otra con el micro abierto por la tarde para poetas, editores, editoras y para quien quiera hablar. Y seguiremos avanzando con un concierto”.



La feria proseguirá mañana con Rumanía como el país invitado, con representantes políticos de Rumanía, también de la Embajada y del Instituto Rumano dando paso a la apertura de las exposiciones, presentaciones y lecturas comentadas. Se completará el día con ‘artistas en la pista’ a las 20.30 horas, las actividades infantiles, talleres...



“Quiero animar a toda la ciudadanía a conocer este programa que hemos hecho con todo el cuidado del mundo, que hemos intentado que sea muy variado dentro, obviamente, de ser poético en cuanto a estilos, en cuanto a generaciones, haciendo de la diversidad, como siempre, la mejor opción, y que esperamos que sirva para que los libros se encuentren con el público", ha resumido la concejala.

El Ayuntamiento ha instalado una caseta informativa donde se puede informar del programa completo y eventos.

“Cuando decimos que la poesía ocupa las ciudades, es verdad. Tenemos cuatro exposiciones, dos de ellas dedicadas a Rumanía, una es el Atlas de la Belleza Humana de una de las mejores fotógrafas en el Gaya Nuño. También tenemos Rumanía Salvaje, una muestra de fotografía impresionante en el Palacio de la Audiencia. En el Espacio Alameda se puede ver la de Hilario Jiménez y Lola Gómez y en la planta baja la de Claudia Santos con una interpretación de la poesía en telares", ha repasado.

También se proyectarán documentales como el de Ana Blandiana. Reciente premio Premio Princesa de Asturias de las Letras, que ha tenido que doblar sesión ante el interés que ha despertado.

Para acabar, la responsable municipal ha defendido que esta feria “es imprescindible. Fue una apuesta decidida no solo por la literatura, sino por mirar cada detalle, apostar por lo minoritario... o no tanto. Yo creo que lo que ha conseguido Expoesía es quitarle esa pátina de exclusividad a la poesía. Este es uno de los grandes triunfos de poesía y lo que Jesús ha perseguido siempre, que te encuentres la cultura, que quienes no irían a un recital de poesía, estén paseando por aquí y, de repente, se sienten a escuchar, porque están pasando cosas y descubran que la poesía también es para él o es para ella”.