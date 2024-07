El Festival Otoño Musical Soriano presenta su trigésimo segunda edición

Miércoles, 31 Julio 2024 13:03

El Festival Otoño Musical Soriano – Festival Internacional de Castilla y León (FOMS) ha presentado su 32ª edición con solistas de talla nacional e internacional, la presencia de importantes formaciones orquestales y una apuesta reforzada por la inclusión del talento joven.

El pianista Javier Perianes, la mezzosoprano Cristina Faus, el flautista Emmanuel Pahud, el violinista Augustin Hadelich o la cantaora Esperanza Fernández, quien estará acompañada del pianista Chano Domínguez, son algunos de los protagonistas de esta edición, que durante tres semanas inundará la capital soriana con una oferta musical variada y para todos los públicos.

El repertorio sinfónico-coral, la música antigua, la música de cámara o el flamenco son algunas de sus piedras angulares.

Un año más, el FOMS incluye un espacio para las formaciones jóvenes, como la Joven Orquesta Sinfónica de Soria, el Trío VibrArt o los recientemente galardonados en los circuitos FestClásica, el Dianto Reed Quintet y el ensemble vocal femenino Egeria.

Además, el Otoño Musical Soriano sigue firme en su compromiso con algunas de sus citas habituales, como el XIX Maratón Musical Soriano, la última gran iniciativa de su alma mater Odón Alonso, o el compromiso por llevar la programación más allá de lo clásico con formaciones como Mnozil Brass, el cuarteto barbershop Ringmasters o los Violoncheli Brothers.

Repertorio sinfónico-coral como piedra angular

El jueves 5 de septiembre a las 20:00 horas, la Orquestra de la Comunitat Valenciana - Orquesta Titular del Palau de les Arts reina Sofía inaugurará el FOMS en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia de Soria. Lo hará bajo la batuta de su director titular, el maestro americano James Gaffigan, quien presenta un orden alternativo en el programa de este primer concierto sinfónico.

Abre la primera parte la Sinfonía n.º 3 de Brahms para continuar en la segunda parte con el Concierto para piano n.º 3 de Beethoven y concluir con su Obertura Leonora n.º 3, programada habitualmente como apertura y no como colofón de un programa sinfónico.

El público soriano podrá disfrutar de la presencia del gran pianista español Javier Perianes como solista en el concierto beethoveniano.

La presencia del repertorio sinfónico-coral en el Palacio de la Audiencia continuará con la Orquesta Sinfónica de Navarra y el Orfeón Pamplonés el viernes 6 de septiembre, a las 20:00h, bajo la dirección del maestro Perry So.

Ambas formaciones ofrecerán una emotiva interpretación del Réquiem de Mozart, un concierto celebrado in memoriam del recientemente fallecido concejal de Cultura del consistorio soriano Jesús Bárez, quien tanto esfuerzo y dedicación puso en su desempeño en favor de la cultura soriana en todas sus manifestaciones.

Este concierto contará con la presencia de la soprano Sofía Esparza, la mezzosoprano Beatriz Oleaga, el tenor José Luis Sola y el bajo David Cervera y concluirá con la interpretación de la Sinfonía “Inacabada” de Schubert. Previo al concierto, el catedrático de la Universidad de la Rioja y director del Programa de Música de la Fundación Juan March, Miguel Ángel Marín, ofrecerá una conferencia sobre el Réquiem de Mozart en la que apuntará los resultados más relevantes de su reciente publicación: El Réquiem de Mozart: Una historia cultural (Acantilado).

La Joven Orquesta Sinfónica de Soria culminará el primer fin de semana de festival el domingo 8, a las 12:00h, con un programa que contará con la presencia del solista soriano Luis Fernando Núñez para interpretar el Concierto para trompa n.º 3 de Mozart. La Sinfonía del “Nuevo mundo” de Dvořák y A Somerset Rhapsody de Holst completarán el programa dirigido por Juanba Pérez.

La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid regresan al escenario del Palacio de la Audiencia el jueves 12 de septiembre a las 20:00h, bajo la dirección de Manuel Coves y con la presencia de la mezzosoprano Cristina Faus. Esta formación ofrecerá de nuevo un Festival de zarzuela con una selección de los coros y arias más populares de este género tan propio de la cultura hispana.

Por otro lado, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrecerá sus dos citas habituales dentro de la programación del FOMS. La primera de ellas estará protagonizada por el flautista suizo Emmanuel Pahud, quien inaugura en Soria su residencia artística con la OSCyL para la temporada 2024-25. Tendrá lugar el viernes 13 de septiembre, a las 20:00 horas.

La directora Corinna Niemeyer se pondrá al frente de la formación de nuestra Comunidad para ofrecer un programa integrado por la Obertura “Sueño de una noche de verano” y la Sinfonía n.º 4 “Italiana” de Mendelssohn, varias piezas de concierto para flauta y orquesta de Mozart y clásico Concertino para flauta y orquesta de la compositora francesa Cécile Chaminade, una obra sin embargo todavía poco conocida para el público general.

La segunda cita de la OSCyL tendrá lugar el sábado 21 de septiembre a las 20:00h, bajo la dirección de su director titular, el suizo Thierry Fischer. Este concierto incluirá obras de compositores españoles como Arriaga o la orquestación de Albert Guinovart de las Goyescas de Granados. La formación estará acompañada por el violinista germano-americano Augustin Hadelich para interpretar el conocido Concierto para violín en Re mayor de Chaikovski.

La Banda Sinfónica de la Sociedad Musical Santa Cecilia de Cullera estará también presente dentro de la presente edición el domingo 22 de septiembre, con un concierto celebrado a las 11:30h dirigido por el maestro soriano Carlos Garcés.

Obras del repertorio bandístico como la Cançon de Mare de Rafael Talens, el Poema sanjuanero de J. Vicent Egea o El Olimpo de los dioses de Óscar Navarro integran un programa que culminará con un pasacalles ofrecido conjuntamente con la Banda Municipal de Música de Soria entre la plaza Mayor y la plaza Mariano Granados. Al final del mismo, ambas bandas ofrecerán un concierto conjunto en el que se estrenará la Marcha-Pasodoble de José Luis Peiró, compuesta para la ocasión.

Música de cámara, música antigua y flamenco como guindas del FOMS

Un año más, la 32ª edición del Otoño Soriano trae a escena formatos y formaciones variadas. El sábado 7 de septiembre, a las 20:00h en el Aula Magna Tirso de Molina, el Trío Vibrart, que ha alcanzado una rápida madurez gracias a la intensa actividad artística en el ámbito sinfónico y solista de cada uno de sus miembros, ofrecerá un original programa integrado por el Trío n.º 1 de Lera Auerbach, el Trío n.º 4 de Dvořák y el primero de Mendelssohn.

Dos días más tarde, el martes 10 de septiembre a las 20:00h, el Aula Magna abrirá sus puertas al Dianto Reed Quintet, un original quinteto de cañas que ha sido galardonado como Ensemble Emergente dentro de los Circuitos FestClásica para este 2024. Arreglos para esta original formación de obras de Stravinski, Satie o Falla estarán acompañados de la obra original encargada por la formación a Julian Schneemann: Song, Fugue and Groove on a Tone by Stravinsky.

Como parte de la residencia artística con la OSCyL para la temporada 2024-25 y aprovechando su visita con la formación orquestal, Emmanuel Pahud ofrecerá un recital el domingo 15 de septiembre, a las 12:00h en el Aula Magna Tirso de Molina. Estará acompañado por el Cuarteto Ocean Drive, integrado por miembros de la orquesta de nuestra Comunidad, y el programa, que será repetido en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, incluye obras para flauta y cuerdas de Beethoven y Mozart y el Tema con variaciones para flauta y cuarteto de la americana Amy Beach. Además, el flautista suizo, solista de la Orquesta Filarmónica de Berlín, ofrecerá una clase magistral en el Conservatorio Profesional de Música Oreste Camarca de Soria dentro de las actividades programadas para el XIX Maratón Musical Soriano.

El espacio dedicado a la voz se completará con el ya habitual recital ofrecido por el ganador del XI Concurso “Un Futuro DeArte” de Medinaceli, el tenor Gabriel Álvarez, que estará acompañado de la pianista Mara Jaubert y ofrecerán un recital en el sábado 14 de septiembre dentro de los conciertos programados dentro del XIX Maratón Musical Soriano.

La música antigua se ha consolidado como otro de los ejes de la programación del Festival Otoño Soriano en sus últimos años. En esta 32ª edición, dos formaciones españolas traerán la música de los siglos XI al XVII a nuestra programación.

El viernes 17 a las 20:00h, el ensemble vocal femenino Egeria, galardonado con el Sello FestClásica en los Circuitos de 2024, traerá al FOMS un viaje musical en el que se presenta el paisaje sonoro de la Europa medieval a través de notas peninsulares, italianas, mediterráneas y orientales para ilustrar las rutas de Marco Polo bajo el título Itinerarium ad Mirabilia Mundit.

En la recta final del festival, el martes 24, a las 20:00h, la soprano Raquel Andueza y su ensemble La Galanía llenarán el Aula Magna Tirso de Molina con obras anónimas del siglo XVII y otras de autores como E. Radesca, J. B. Lully o J. Arañés que, bajo el título Una batalla de amor, nos muestran la cantidad de bailes cantados que surgieron, primero en tabernas y barrios marginales y, más adelante, llegaron a iglesias e incluso a palacio.

Como inicio del último fin de semana de la presente edición, el viernes 20 de septiembre, a las 20:00h, el flamenco inundará el escenario del Centro Cultural Palacio de la Audiencia con una selección de canciones populares recogidas y armonizadas por Federico García Lorca y que serán interpretadas en clave flamenca por la cantaora Esperanza Fernández, acompañada al piano por Chano Domínguez y a la percusión por Miguel Fernández.

Una apuesta por todos los públicos

Un año más, la programación del Otoño Musical Soriano reserva un espacio privilegiado para expandir sus horizontes y llegar a los nuevos públicos del hoy y del mañana.

Como clausura, el viernes 27 de septiembre, a las 20:00h tendremos de vuelta al conjunto de metales vienés Mnozil Brass, que llegan al escenario del Palacio de la Audiencia para celebrar su 30 aniversario. Este conjunto denominado los “Monty Phyton de la música clásica” presenta, en divertidos arreglos para su formación compuesta por tres trompetas, tres trombones y tuba, un repertorio que va desde lo clásico y el jazz a géneros pop o a la música tradicional para metales de Centroeuropa. Una excelente oportunidad para volver a escuchar a este conjunto de metales que en 2014 nos visitó en su 20 cumpleaños, siendo aquel uno de los conciertos de gran éxito de público en la trayectoria del festival.

El jueves 19, también en el Palacio de la Audiencia a las 20:00h, el cuarteto sueco de barbershop Ringmasters presentará un espectáculo de lo más original integrado por arreglos para cuatro voces a capela de canciones de J. Lennon, P. Simon, R. Rodgers y O. Hammerstein, entre otros. Esta formación vocal integrada siempre por cuatro cantantes en los que el rol de líder no es la voz más aguda, hunde sus orígenes en el contexto afro-americano a finales del siglo XIX. Al igual que en ediciones anteriores hicieron conjuntos como los King’s Singers o Voces8, Ringmasters demostrará la capacidad de la voz humana para comunicar las más variadas emociones.

Por otro lado, la 32ª edición del FOMS regresa con sus citas habituales para el público familiar. Por cuarto año consecutivo, el festival llevará la música al Monte Valonsadero, dentro de su proyecto Valonsadero Suena que alcanza su cuarta edición, el próximo sábado 21 de septiembre a las 12:30h. El proyecto Neønymus, liderado por Silberius de Ura, será en esta ocasión la propuesta musical que nos llevará a la Prehistoria y la Protohistoria. Con los ecos de flautas de hueso, panderos, un árbol centenario percutido y la voz humana, este particular artista nos recrea la voz de los chamanes del Paleolítico invocando a los espíritus de la naturaleza, el fin de la era Neandertal o la vidente de una tribu cantante al solsticio de verano.

Durante el primer fin de semana, el sábado 7 de septiembre, a las 12:00h en la pista del Espacio Alameda, el grupo de títeres Etcétera nos ofrecerá su espectáculo Almavera, una sonata para violín y títeres y el público escolar podrá disfrutar de concierto escenificado Al son de Cervantes el día 18 de septiembre, en dos sesiones a las 10:00h y 12:00h, con la narración de Ana Hernández-Sanchiz y El Gran Rufus. Definido como concierto escénico alla barroca para cuarteto de cuerda y dos comediantes de la lengua, esta propuesta escenifica el Burlesque de Quixotte de Telemann.

Finalmente, vuelve el Maratón Musical Soriano, en su XIX edición, el sábado 14 de septiembre. Esta plataforma de promoción para el talento juvenil y local vuelve para llevar, de manera gratuita, la música a los rincones más diversos de la capital soriana fomentando la participación activa del público en las actividades del festival. Se convoca de nuevo el concurso en esta XIX edición en la que se entregarán cinco premios de 500 € a las agrupaciones o solistas más votados por el público asistente a los conciertos.

El plazo de inscripción para esta edición del Maratón Musical Soriano está abierto hasta el lunes 2 de septiembre en la web festivalotonomusical.soria.es, y las localizaciones y horarios específicos, así como las condiciones para participar como jurado en el concurso, se especificarán en el folleto publicado para la ocasión.

Como colofón de este día tan apreciado por el público del festival, y para facilitar el recuento de los votos del concurso, los Violoncheli Brothers, quienes debutaron en la pasada edición junto con la Joven Orquesta de la Comunidad Valenciana, presentan su espectáculo New Emotions acompañados por el Pau Chafer Quartet en la Plaza Mayor.

En su firme propósito de acercar la música a todos los sectores de la sociedad, los precios de las entradas oscilarán entre los 10 € y 20 €, con descuentos del 50% para Aulas de la 3ª edad, Carné Joven y niños menores de 14 años y del 10% para empadronados en Soria, además de ofrecer algunos conciertos gratuitos. La venta de abonos, a 175 € para todos los conciertos del festival se realizará durante el lunes 19 de agosto y la venta de entradas comenzará el viernes 23 de agosto, quedando abierta la venta por internet hasta la finalización del festival.