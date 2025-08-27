San Esteban de Gormaz volverá a llenarse de velas y música en la noche del 30 de agosto

Miércoles, 27 Agosto 2025 09:03

San Esteban de Gormaz vuelve el próximo sábado, 30 de agosto, a llenarse de velas y música, de la mano de la Joven Orquesta Sinfóncia de Soria y con la colaboración de Diputación de Soria.

Los conciertos, dentro del programa de Jóvenes Músicos en Concierto de la Diputación Provincial de Soria tendrán cuatro localizaciones, iniciándose a las 21:30 horas en los exteriores de la iglesia parroquial de San Esteban Protomártir, continuando en las denominadas Casas Blasonadas de la Calle Mayor, seguirá en la histórica galería porticada de San Miguel Arcángel para finalizar en la escalinata de la iglesia de Santa María del Rivero.

Serán los músicos de la Joven Orquesta Sinfónica de Soria (JOSS) los que pondrán música a la noche sanestebeña iluminada con miles de velas. Dúo Undine, Triunvirato y Dúo Hamartía serán los protagonistas de este año.

PRIMERA PARADA: PARROQUIA DE SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR.

DUO UNDINE. Carla Arranz García de la Rosa y Damián Beato de Gracia (flautas).

Programa:

Allegro para dos flautas - W. F. Bach

Volver - Carlos Gardel

Sonata Concertante - Hoffmeister

Dúo de jazz - Lennie Niehaus

BSO Juego de tronos - Ramin Djawadi

Undine es una ninfa de las aguas que necesita encontrar el amor verdadero para ganar un alma y poder convertirse en humana. Pero si su amado le es infiel, ella regresará a las aguas para siempre, perdiendo su humanidad. También da nombre a una obra para flauta de Carl Reinecke, que captura toda la magia y el drama de esta leyenda. Inspiradas por esta historia hemos formado Undine, un dúo de flautas con el que quieren compartir nuestra pasión por la música y llevar un poco de esa magia a cada escenario.

SEGUNDA PARADA: CASAS BLASONADAS

TRIUNVIRATO. Gabriel Atienza Valero (oboe), Carlos Sanz San Miguel (oboe) y Rodrigo Cuesta Murillo (fagot).

Programa:

Trío Op. 87 in C Major

Allegro Adagio Menuetto Finale



Un Triunvirato fue en la Antigua Roma una alianza entre tres líderes que compartían el poder para alcanzar objetivos comunes, uniendo sus fuerzas y capacidades. Ese espíritu de cooperación y equilibrio inspira a nuestro grupo, cada instrumento conserva su voz propia, pero se entrelaza con los demás para formar un todo armonioso. Triunvirato también son tres amigos que comparten no sólo la música, sino también una profunda complicidad personal que intentan trasladar al escenario. Su repertorio se centra en la música de cámara del Clasicismo y el Barroco, rescatando obras llenas de elegancia, contraste y vitalidad.

TERCERA PARADA: GALERÍA PORTICADA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL.

DUO UNDINE. Carla Arranz García de la Rosa y Damián Beato de Gracia (flautas)

Programa:

Dúo de las flores (Lakmé) - L. Delibes

Allegro para dos flautas - Beethoven

Canon en Re - Pachelbel

Sonatina n°5 - Köhler

El vuelo del moscardón - Rimsky-Korsakov

El vals de los lobos - Will Offermans

CUARTA PARADA: ESCALINATA DE SANTA MARÍA DEL RIVERO

DÚO HAMARTÍA. Sofía Arroyo (Guitarra), y Carlos Tarancón (Fagot).

Programa:

Ibert: Entre Act

J. S. Bach: Andante de la sonata en Sol M.

Piazzolla: Café 1930 y Bordel 1900

Duo Hamartía surge de la ilusión y la inquietud por mostrar las posibilidades expresivas de la combinación de la guitarra y el fagot. Una agrupación poco frecuente que lleva al extremo la sonoridad de estos dos instrumentos, creando una mezcla de Chiaroscuros que el público explorará en el sinfín de posibilidades sonoras que ofrecen. Su dilatada experiencia artística en auditorios y salas de concierto de todo el mundo se une para, desde la intimidad que ofrece la Música de Cámara, conectar con el público en un viaje emocional que trasciende el tiempo.