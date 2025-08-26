Diputación adjudica más de 2,5 millones en mejora de carreteras provinciales

Martes, 26 Agosto 2025 13:37

La Diputación provincial ha adjudicado hoy obras de refuerzo en tres carreteras de la red provincial, que suman más de 2,5 millones de euros de inversión.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha atendido a los medios de comunicación para informar sobre los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local donde ha tenido como eje central la aprobación y adjudicación de varias obras incluidas en el Plan de Carreteras de 2025, con una inversión que supera los 3,3 millones de euros.

Entre los proyectos aprobados destacan las obras de refuerzo del firme en la CP.SO-P-3247 (Utrilla – SO-P-3107), con un presupuesto de 1.273.600 euros; las obras de cuñas de ensanche y riegos bicapa en la CP.SO-P-2102 (Borobia – Ciria), con 720.600 euros de presupuesto para su licitación; la obra de ensanche y refuerzo en la CP.SO-P-4138 (Berlanga de Duero – Aguilera), adjudicada por 640.673,81 euros a la empresa Nivelaciones y Desmontes ESAMA S.L.; y la adjudicación del contrato de señalización y cartelería en carreteras provinciales, por 82.811,19 euros a la empresa Señalizaciones Villar S.A.

Asimismo, la Diputación provincial ha aprobado varios acuerdos relacionados con la adquisición de nuevos vehículos y equipamiento, destinados a reforzar distintos servicios.

Entre estas, la Junta de Gobierno ha autorizado la compra de una retroexcavadora a la empresa Finanzauto S.A.U., por un importe total de 223.140 €. Además, se ha adjudicado la adquisición de un camión 6x6 para el servicio de vialidad invernal a la empresa Lizaga S.A., por 239.669 €.

La Junta de Gobierno ha aprobado adjudicar a la empresa Societat Valenciana Fira Valencia por un precio de 18.875 euros el contrato para que la Diputación de Soria cuente con un stand institucional en la 10º Edición de la Feria Gastrónoma de Valencia que se celebrará del 26 al 28 de octubre.

Por último, la Junta de Gobierno ha aprobado la firma de un convenio de colaboración con el Club Deportivo XTREM Covaleda, dotado con 25.000 €, mediante el cual la Diputación de Soria respalda la organización de pruebas deportivas de gran nivel y reconocimiento tanto nacional como internacional, como el Desafío Urbión que se celebrará un año más los próximos 5, 6 y 7 de septiembre.