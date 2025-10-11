San Esteban de Gormaz celebra la patrona de la Guardia Civil

Sábado, 11 Octubre 2025 08:49

Este domingo, 12 de octubre, se llevarán a cabo los actos de celebración de la Patrona de la Guardia Civil "Nuestra Señora del Pilar", en San Esteban de Gormaz.

El 12 de octubre se celebra la Festividad de la Patrona de la Guardia Civil, Nuestra Señora del Pilar.

Por este motivo, a las 12:00 horas, tendrá lugar una ceremonia religiosa en la parroquia de San Esteban Protomártir.

Tras la eucaristía se llevará a cabo un acto de homenaje en la plaza Mayor a los que dieron su vida por España.

A.M. Compases del Duero será la encargada de tocar el Himno Nacional.

Posteriormente, la Guardia Civil ofrecerá una recepción en el acuartelamiento donde. como es habitual, premiará la labor participativa, de colaboración y de trabajo de determinadas personas para con el municipio y su comunidad.

Esa misma noche, una Disco Móvil pondrá broche final a la festividad.

La cita, a partir de las 00:00 horas en la Carpa Municipal.