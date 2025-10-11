El VIII Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales llega a la ribera soriana

Sábado, 11 Octubre 2025 09:08

La VIII edición del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales llega la próxima semana a la comarca de la ribera soriana.

Del 15 de octubre al 18 de noviembre, la comarca de Tierras del Cid acoge proyecciones que visibilizan el talento femenino y las historias del mundo rural a través del cine.



Proyecciones



San Esteban de Gormaz – Sorda de Eva Libertad

Miércoles 15 de octubre | 20:00 h | Edificio Municipal Antiguas Escuelas



Langa de Duero – Los pequeños amores de Celia Rico

Sábado 25 de octubre | 20:00 h | Salón de Actos del Ayuntamiento



Miño de San Esteban – Los destellos de Pilar Palomero

Sábado 1 de noviembre | 20:00 h | Centro Cultural La Madriguera



Golmayo – Tierra baja de Miguel Santesmases

Miércoles 12 de noviembre | 19:00 h | Cines Lara Camaretas



Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Más info en www.cineymujeresrurales.es