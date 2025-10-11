Sábado, 11 Octubre 2025
El VIII Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales llega a la ribera soriana

La VIII edición del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales llega la próxima semana a la comarca de la ribera soriana.

Del 15 de octubre al 18 de noviembre, la comarca de Tierras del Cid acoge proyecciones que visibilizan el talento femenino y las historias del mundo rural a través del cine.

Proyecciones

San Esteban de Gormaz – Sorda de Eva Libertad
Miércoles 15 de octubre |  20:00 h | Edificio Municipal Antiguas Escuelas

Langa de Duero – Los pequeños amores de Celia Rico
 Sábado 25 de octubre |  20:00 h | Salón de Actos del Ayuntamiento

Miño de San Esteban – Los destellos de Pilar Palomero
 Sábado 1 de noviembre |  20:00 h | Centro Cultural La Madriguera

Golmayo – Tierra baja de Miguel Santesmases
 Miércoles 12 de noviembre |  19:00 h | Cines Lara Camaretas

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Más info en www.cineymujeresrurales.es

