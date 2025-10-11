El VIII Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales llega a la ribera soriana
La VIII edición del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales llega la próxima semana a la comarca de la ribera soriana.
Del 15 de octubre al 18 de noviembre, la comarca de Tierras del Cid acoge proyecciones que visibilizan el talento femenino y las historias del mundo rural a través del cine.
Proyecciones
San Esteban de Gormaz – Sorda de Eva Libertad
Miércoles 15 de octubre | 20:00 h | Edificio Municipal Antiguas Escuelas
Langa de Duero – Los pequeños amores de Celia Rico
Sábado 25 de octubre | 20:00 h | Salón de Actos del Ayuntamiento
Miño de San Esteban – Los destellos de Pilar Palomero
Sábado 1 de noviembre | 20:00 h | Centro Cultural La Madriguera
Golmayo – Tierra baja de Miguel Santesmases
Miércoles 12 de noviembre | 19:00 h | Cines Lara Camaretas
Más info en www.cineymujeresrurales.es