Las becas “Emprende con Éxito 2025” impulsan talento emprendedor en Tierras del Cid

Sábado, 11 Octubre 2025 14:14

La Asociación Tierras Sorianas del Cid ha puesto en marcha el programa de becas “Emprende con Éxito 2025”, una iniciativa destinada a acompañar y fortalecer proyectos emprendedores en el medio rural. El programa forma parte del proyecto “Creando Oportunidades”, desarrollado con el apoyo del Grupo Tragsa dentro de su convocatoria nacional Solidarios 2025.

Estas becas tienen como finalidad impulsar el emprendimiento rural en la comarca, ofreciendo formación, acompañamiento técnico y mentorización personalizada a personas que estén desarrollando ideas de negocio o consolidando proyectos en sus primeras etapas.

Además, la convocatoria mantiene una reserva específica para mujeres emprendedoras, en línea con el compromiso de Tierras del Cid con la igualdad de oportunidades.

El plazo de presentación de solicitudes finalizó el 25 de agosto de 2025, con un total de cuatro candidaturas procedentes de distintas localidades del territorio y sectores, desde producción audiovisual hasta servicios de gestoría dedicados al sector ganadero.

El jurado valoró las propuestas según criterios de viabilidad empresarial, formación y capacidades del equipo promotor, impacto en el territorio y repercusión social y medioambiental.

Tras la evaluación, se resolvió otorgar las dos becas, una a Antonio Callejas Hernando, por su proyecto La Changuita, una propuesta de actividades socioculturales para divulgar los juegos tradicionales y la literatura soriana.

Y la otra beca, destinada a mujeres emprendedoras fue concedida a Sofía Fernández Moreno, por su proyecto de Cafetería Churrería Heladería.

Las sesiones de mentorización comenzaron el 16 de septiembre de 2025, con el acompañamiento de los profesionales de la empresa Cocreanet, ubicada en el mismo territorio y especializada en emprendimiento rural, marketing y gestión empresarial. Las mentorías se desarrollan durante el último trimestre de 2025, y culminarán con la presentación de los planes de acción de cada proyecto y un encuentro final de balance y visibilización.

El programa Emprende con Éxito es una herramienta clave para fortalecer el tejido emprendedor local y fijar población en los municipios rurales.

Los beneficiarios destacan especialmente la utilidad de las sesiones de orientación estratégica, el acompañamiento cercano y la oportunidad de generar redes con otros proyectos del territorio.

Javier Martín Olmos, gerente de Tierras del Cid, ha subrayado en un comunicado que “estas becas son mucho más que formación: ofrecen acompañamiento real, ayudan a consolidar proyectos y refuerzan la confianza de las personas que deciden emprender en nuestros pueblos. Además ponen de manifiesto la colaboración entre diferentes agentes que trabajan en el medio rural.”

El compromiso de la Asociación Tierras Sorianas del Cid es continuar fortaleciendo esta línea de apoyo en los próximos años, ampliando el número de beneficiarios y fomentando nuevas alianzas con entidades públicas y privadas para seguir creando oportunidades en el medio rural soriano.