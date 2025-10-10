ASFOSO propone a la Junta incentivos fiscales para cuidado de montes

Viernes, 10 Octubre 2025 16:05

La Asociación Forestal de Soria (ASFOSO) ha trasladado a la Junta de Castilla y León una propuesta enfocada al cuidado de los bosques.

Se trata de un incentivo fiscal para los propietarios de montes que realicen mejoras en sus fincas.

La propuesta se encamina a la aplicación de deducciones autonómicas para quienes hagan inversiones que promuevan la conservación y aprovechamiento de sus fincas, y así evitar la degradación de los espacios y los riesgos asociados al abandono tales como incendios forestales o plagas.

Concretamente, la propuesta consistiría en ampliar o extender las deducciones fiscales actualmente existentes por inversiones en conservación de espacios protegidos o del patrimonio histórico y cultural de Castilla y León a inversiones encaminadas a restaurar, conservar o prevenir incendios en espacios forestales de la Comunidad.

Desde la Asociación Forestal de Soria se quiere hacer hincapié en que el beneficio trascendería el ámbito privado, ya que una gestión activa de los montes repercute en una mejor conservación de los espacios naturales y en la seguridad de toda la sociedad.

Con esta acción, ASFOSO busca incentivar la gestión forestal activa y convertir la conservación de los montes en una tarea compartida, capaz de proteger el patrimonio natural, generar oportunidades en el medio rural y reforzar la seguridad ambiental de toda la comunidad.