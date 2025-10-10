Voto unánime de Diputación para que SOMACyL modernice CTR de Golmayo

Viernes, 10 Octubre 2025 15:22

El pleno ordinario de la Diputación provincial ha aprobado hoy, con el voto favorable de todos los grupos políticos, el encargo a SOMACyL de llevar a cabo la modernización y mejora del Centro de Transformación de Residuos (CTR) ubicado en la sierra de San Marcos, en Golmayo, y cuya gestión se comparte con el Ayuntamiento de Soria.

El acuerdo recoge que el Consorcio Provincial de Gestión de Residuos participado por el Ayuntamiento de Soria y la Diputación provincial carece de personal y medios propios para poder realizar la gestión del Centro de Tratamiento de Residuos, por lo que se encarga a SOMACYL como medio propio.

El informe previo recoge el Análisis económico de explotación de las instalaciones de Golmayo, el Estudio de estimación de inversiones y el Proyecto de Solicitud de subvención para una planta de compostaje de biorresiduos municipales: Fracción orgánica recogida separadamente y residuos vegetales en los que se recogen las actuaciones de mejora y adaptación de las instalaciones existentes para realizar un adecuado tratamiento de residuos que actualmente llegan al Centro y la fracción orgánica recogida de forma separada y el sellado de la fase 1 y 2 del depósito controlado de rechazos.

El cálculo del presupuesto de ejecución material de la obra, incluyendo las instalaciones y máquina, asciende a 15.277.068 euros, si bien el importe definitivo será el ajustado conforme a la solución final que apruebe el Consorcio y el importe final de la ejecución de la obra que asuma SOMACYL menos posibles ayudas o subvenciones que pudiera recibir el Consorcio.

En el estudio de viabilidad el importe anual correspondiente a la amortización y financiación asciende a 1.074.911 euros, lo que equivale a un precio por tonelada de descarga en playa de 33,20 euros/tonelada, hasta amortizarse completamente en los 20 años previstos conforme a las 718.373 toneladas estimadas, reajustándose en el caso de que no se pueda cumplir dicha estimación.

Teletrabajo

El pleno ha aprobado con los votos a favor del Partido Popular, la abstención de Vox y el voto en contra del PSOE, de forma definitiva la modificación del Reglamento de Prestaciones de Servicios en Régimen de Teletrabajo de la Diputación provincial, después de su aprobación inicial, su exposición pública y con la desestimación de las alegaciones presentadas.

La portavoz socialista Esther Pérez ha justificado el sentido del voto porque “no se fundamenta en hechos objetivos, carece de una negociación real y resulta desproporcionada en sus restricciones”, coincidiendo en el contenido de numerosas alegaciones.

En la sesión correspondiente al mes de octubre, Pérez ha explicado que el equipo de gobierno “ha actuado sin evaluación previa del funcionamiento del teletrabajo, ya que no se ha utilizado el propio Reglamento para de forma objetiva valorar su funcionamiento mediante la Comisión de Seguimiento y Evaluación para analizar incidencias y medir el grado de satisfacción tanto de los trabajadores como de los supervisores”.

“El equipo de gobierno se ampara en su potestad de autoorganización, imponiendo su criterio sin escuchar ni valorar otras posiciones. Por eso nuestro voto en contra de la aprobación definitiva de esta modificación”, concluyó Pérez.

Modificaciones en RPT

El pleno también ha aprobado la modificación de tres puestos recogidos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de personal funcionario 2025. C

oncretamente al puesto de Ordenanza Mayor se le coloca al nivel 14, para adecuarlo a la legislación vigente, y tanto el puesto de Ingeniero Técnico del Servicio de Proyectos y Medio Ambiente, como el de director de Servicios Agropecuarios, se les amplía las titulaciones con las que se puede optar a estos puestos.

El pleno aprueba ceder a ADIF un tramo de la carretera provincial SO-P-4099 que se ve afectada por la remodelación de la línea férrea Algeciras-Zaragoza, con el compromiso de devolver a la Diputación otro tramo, una vez modificado su trayecto.

En el pleno se ha dado cuenta del informe de Intervención de actualización del cumplimiento del objetivo de estabilidad, regla de gasto y límite de deuda del segundo trimestre de 2025.

Por último, el pleno aprobó con los votos favorables del Partido Popular y de Vox, y el voto en contra del Partido Socialista, la tercera modificación de crédito que se eleva a 47.800 euros, correspondiente a créditos extraordinarios por importe de 41.800 euros, y el resto corresponde a suplementos de crédito.

Esta modificación incluye tres partidas para el fomento del deporte, Campeonato de España de Mushing, Campeonato de Castilla y León de Golf Profesionales y Campeonato España Máster GP; dos correspondientes a Reto Demográfico y Fondos Europeos, destinadas al convenio con la Cámara de Comercio para colaborar en la Feria Impulso Emprende; y una partida para intereses de demora.