Publicado listado de beneficiarios del ‘"Cheque Bebé" del Plan Soria 2025

Jueves, 30 Octubre 2025 14:49

La Diputación provincial de Soria ha publicado la resolución de la convocatoria de subvenciones de Impulso Demográfico del Plan Soria 2025, conocida como Cheque Bebé, con el listado de beneficiarios que podrán acceder a esta ayuda destinada a apoyar la natalidad en la provincia.

https://www.dipsoria.es/node/14536

En los próximos días, la Diputación enviará un SMS a cada beneficiario informando de la fecha a partir de la que podrá recoger la tarjeta de crédito, así como del lugar y los horarios establecidos para la entrega.

Junto a la resolución se publican también los establecimientos incluidos en la convocatoria, donde se podrá utilizar la tarjeta, y los modelos oficiales de recogida y de autorización a terceras personas en caso de que el titular no pueda acudir personalmente.

La Diputación ha recordado en un comunicado que el beneficiario deberá presentar su DNI o NIE al recoger la tarjeta.

En caso de que lo haga una persona autorizada, esta deberá presentar su propio documento de identidad y una copia del DNI o NIE del beneficiario.