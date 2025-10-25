La Junta licita nuevas depuradoras en cuatro pueblos de Soria

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL), ha publicado la licitación de obras para la ejecución de nuevas depuradoras en la provincia de Soria.

El proyecto será financiado de forma conjunta por la Junta de Castilla y León (40 %), la diputaciones provincial (40 %) y los ayuntamientos beneficiados (20 %).

El plazo de ejecución previsto es de 24 meses, y una vez finalizadas las obras, SOMACYL se encargará de su explotación y mantenimiento durante 25 años.

En total, las nuevas infraestructuras darán servicio a una población de 1.310 habitantes en la provincia de Soria.

En la provincia de Soria, las obras contemplan la construcción de depuradoras en Bayubas de Abajo, Cidones, Herreros y Muro, con una inversión total de 642.096.

Estas infraestructuras darán servicio a una población de 1.310 habitantes equivalentes y se incluyen también dentro de los programas de depuración 0–500 y 500–2.000.

La provincia cuenta con una previsión de ocho depuradoras dentro del Programa 500–2.000, con una inversión de 3,6 millones de euros, y con 29 depuradoras en el Programa 0–500, que alcanzan un importe de 4,2 millones de euros.

En el marco del Programa de Infraestructuras Hidráulicas, se trabaja en 8 actuaciones con una inversión prevista de 5 millones de euros.

Por otro lado, dentro del Programa de Renovación de Redes y Digitalización, Soria contará con una inversión estimada de 9 millones de euros, destinándose a proyectos en los municipios de Ágreda, Almazán, Arcos de Jalón, Berlanga de Duero, El Burgo de Osma, Covaleda, Duruelo de la Sierra, Garray, Golmayo, Langa, Medinaceli, Navaleno, Ólvega, San Esteban de Gormaz y San Leonardo de Yagüe.