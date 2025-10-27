La Fundación Pedro Navalpotro apoya a UNICEF en Burkina Faso

Lunes, 27 Octubre 2025 08:30

La Fundación Pedro Navalpotro destinará 5.000 euros al trabajo de UNICEF para mejorar el acceso a agua, saneamiento e higiene en escuelas rurales de Burkina Faso.

El proyecto contempla tres acciones para hacer una gestión integral del agua y saneamiento:1) se impulsará la mejora y rehabilitación de fuentes de agua, y lavamanos; 2) se distribirán kits de higiene para mantener las instalaciones; que incluyen productos de limpieza tales como cubos, jabones o escobas y 3) se impulsarán acciones para promocionar la higiene, tales como el lavado de manos, gestión adecuada del agua, almacenamiento del agua etc.

En Burkina Faso, solo el 64,6 por ciento de las escuelas primarias y el 46,4 por ciento de las escuelas secundarias tienen acceso a agua potable.

Es necesario que las escuelas cuenten con instalaciones adecuadas, tales como instalaciones básicas de agua, saneamiento e higiene, especialmente, para aquellos niños a los que se les corta el abastecimiento de agua salubre porque viven en áreas remotas, o en lugares donde el agua no se trata o está contaminada.

UNICEF trabaja en algunos de los lugares más difíciles para llegar a los niños y niñas más desfavorecidos del mundo.

En 190 países y territorios, trabajamos para cada niño, en todas partes, cada día, para construir un mundo mejor para todos.

Fundación Pedro Navalpotro

La fundación tiene y persigue como fines de interés general, el desarrollo con carácter benéfico y sin ánimo de lucro de todo tipo de actividades sociales, culturales, formativas, asistenciales, de cooperación, difusión, divulgación, promoción y estudio, entre otras, que tengan como objeto "el agua", en su dimensión como recurso natural y su empleo por el hombre, con la finalidad de concienciar su preservación y protección como recurso insustituible y de sus fuentes de generación.