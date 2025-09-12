La asociación cultural "El Brezo" retoma actividades para dinamizar Espejón
Tras varios años de inactividad, la Asociación Cultural ‘El Brezo’ de Espejón ha retomado su actividad gracias al impulso de un grupo de vecinos y vecinas comprometidos con la dinamización del pueblo.
El exitoso regreso del Carnaval Antiguo, celebrado el pasado 1 de marzo, ha servido como punto de inflexión y motivación para recuperar esta histórica entidad local.
La reactivación de la asociación responde, entre otros objetivos, al deseo de promover iniciativas culturales y sociales de forma independiente al Ayuntamiento durante todo el año, así como abrir la puerta a nuevas oportunidades de financiación a través de ayudas y subvenciones de diversas instituciones públicas y privadas.
Entre los principales proyectos que ‘El Brezo’ tiene previsto impulsar en esta nueva etapa destacan:
- La consolidación y ampliación del Carnaval Antiguo de Espejón, con más actividades y mayor participación.
- La recuperación de la tradicional Fiesta de los Reyes, una de las celebraciones que se perdió con el transcurso de los años.
- El fomento de juegos populares y canciones tradicionales, con el objetivo de preservar el patrimonio cultural inmaterial del pueblo.
- La organización de actividades culturales, congresos, talleres, jornadas y concursos a lo largo de todo el año, más allá de la temporada estival, para revitalizar la vida en Espejón y atraer tanto a vecinos como a visitantes durante todos los meses del año.
Desde la asociación se ha realizado un llamamiento a todos los vecinos, tanto a los residentes como a los descendientes del municipio, así como a cualquier persona interesada, a sumarse como
socios y formar parte activa de esta nueva etapa.
"Cuantos más seamos, más fuerte y duradero será este proyecto común", ha animado.
Para más información o para inscribirse como socio, pueden contactar con la asociación a través de sus canales habituales.
@asociacion.elbrezo.espejon
asociacion.elbrezo.espejon@gmail.com