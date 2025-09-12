La asociación cultural "El Brezo" retoma actividades para dinamizar Espejón

Viernes, 12 Septiembre 2025 10:05

Tras varios años de inactividad, la Asociación Cultural ‘El Brezo’ de Espejón ha retomado su actividad gracias al impulso de un grupo de vecinos y vecinas comprometidos con la dinamización del pueblo.

El exitoso regreso del Carnaval Antiguo, celebrado el pasado 1 de marzo, ha servido como punto de inflexión y motivación para recuperar esta histórica entidad local.

La reactivación de la asociación responde, entre otros objetivos, al deseo de promover iniciativas culturales y sociales de forma independiente al Ayuntamiento durante todo el año, así como abrir la puerta a nuevas oportunidades de financiación a través de ayudas y subvenciones de diversas instituciones públicas y privadas.

Entre los principales proyectos que ‘El Brezo’ tiene previsto impulsar en esta nueva etapa destacan:

- La consolidación y ampliación del Carnaval Antiguo de Espejón, con más actividades y mayor participación.

- La recuperación de la tradicional Fiesta de los Reyes, una de las celebraciones que se perdió con el transcurso de los años.

- El fomento de juegos populares y canciones tradicionales, con el objetivo de preservar el patrimonio cultural inmaterial del pueblo.

- La organización de actividades culturales, congresos, talleres, jornadas y concursos a lo largo de todo el año, más allá de la temporada estival, para revitalizar la vida en Espejón y atraer tanto a vecinos como a visitantes durante todos los meses del año.

Desde la asociación se ha realizado un llamamiento a todos los vecinos, tanto a los residentes como a los descendientes del municipio, así como a cualquier persona interesada, a sumarse como

socios y formar parte activa de esta nueva etapa.

"Cuantos más seamos, más fuerte y duradero será este proyecto común", ha animado.

Para más información o para inscribirse como socio, pueden contactar con la asociación a través de sus canales habituales.

@asociacion.elbrezo.espejon

asociacion.elbrezo.espejon@gmail.com