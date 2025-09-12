Dominio de Es recibe un nuevo reconocimiento internacional en informe de James Suckling

Viernes, 12 Septiembre 2025 09:59

El último informe de James Suckling sobre Ribera del Duero sitúa a Dominio de Es en un lugar muy especial: encabeza el listado.

La Diva 2023, con 99 puntos, encabeza el listado, por ser “increíblemente expresiva” y “una de las grandes botellas catadas en este estudio”.

Tras La Diva, solo tres vinos —los de la mítica Vega Sicilia— se intercalan en el listado, antes de que aparezcan Carravilla 2023 y La Mata 2023, ambos con 97 puntos, confirmando la singularidad de estas parcelas históricas.

Viñas Viejas de Soria 2023 alcanza 94 puntos, consolidando su papel como el ensamblaje que mejor refleja la identidad de la casa.

En sus primeras páginas, el informe subraya además el valor de la Ribera oriental —refiriéndose a Soria y sus viñedos— donde la escasez y las viñas ancestrales dan lugar a vinos auténticos y singulares, en contraste con el estilo más reconocido del oeste de la denominación.

"Un reconocimiento internacional que pone de relieve la esencia de nuestro trabajo: viñedo viejo, paciencia y fidelidad al lugar". ha resaltado Bertrand Sourdais y el equipo de Dominio de Es