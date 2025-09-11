El PSOE denuncia que lunta destina a Soria “migajas” en convenios para combatir incendios

Jueves, 11 Septiembre 2025 12:18

Los socialistas en la Diputación han lamentado que Soria vuelve a ser víctima de la desidia de la Junta de Castilla y León en materia de prevención y extinción de incendios. Los convenios firmados tanto con la Diputación como con algunos ayuntamientos y mancomunidades de la provincia y reflejan, a su juicio, el abandono institucional y el desprecio por un territorio que cuenta con 620.000 hectáreas forestales.

El diputado socialista Carlos Llorente ha desgranado hoy en una rueda de prensa esta denuncia con datos.

El fuego ha arrasado en Castilla y León más de 180.000 hectáreas arrasadas en el último año, lo que equivaldría a un tercio de la superficie forestal de Soria.

Y, sin embargo, lejos de reforzar los medios y profesionalizar los servicios, la Junta destina a este operativo cantidades que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones califica de “despilfarro”

El convenio con la Diputación: 14 euros al día por vehículo

En 2023, el presidente de la Diputación Benito Serrano firmó con la Junta de Castilla y León un convenio para 2024 y 2025 con una aportación global de 104.000 euros.

Detrás de esa cifra se esconde, según el PSOE, la realidad: durante 243 días al año deben estar disponibles 10 camiones autobomba, 5 vehículos todoterreno con depósito y el personal necesario.

El cálculo, para Llorente, es sencillo y vergonzoso: 14,38 euros al día por vehículo. Una cantidad que no cubre ni una hora del trabajo de un bombero, ni siquiera el coste de cambiar una bombilla de los faros de un camión.

El diputado se ha extrañado de que el presidente Serrano “todavía no se haya pronunciado sobre la situación vivida con los incendios que han asolado nuestra comunidad y si está de acuerdo con las cantidades que destina la Junta al operativo”.

Los convenios con ayuntamientos y mancomunidades: voluntarios y camiones “clásicos”

El gobierno autonómico ha firmado además convenios con seis ayuntamientos y mancomunidades de Soria.

Estos deben poner a disposición camiones “antiguos”, material y personal voluntario durante los 97 días de máximo riesgo. A cambio, reciben 100,5 euros al día, una cantidad claramente insuficiente para garantizar la seguridad y la eficacia del operativo.

Por si fuera poco, Llorente ha apuntado que la formación del personal no es obligatoria ya que la Junta “invita” a asistir a los cursos, dejando la capacitación en manos del azar y del voluntarismo.

Un operativo sin coordinación ni profesionalización

El diputado provincial señala que “la falta de inversión se une a la descoordinación entre administraciones y a la persistencia de un modelo basado en voluntarios, medios privados y materiales obsoletos.

La provincia sigue esperando la profesionalización del servicio de bomberos: los parques de San Leonardo, Arcos de Jalón, Pinares Norte, Gómara o Berlanga siguen siendo promesas incumplidas o inauguraciones a medias.

La Junta incumple su propia ley

A todo ello se suma el “hecho gravísimo” de que la Junta no ha cumplido con la Ley 4/2007 de Protección Ciudadana de Castilla y León, que obliga a crear un Consorcio Regional de Prevención y Extinción de Incendios con carácter público y dotación propia.

Mientras tanto, se mantiene a la provincia atada a convenios precarios que solo reparten migajas y comprometen la seguridad de las personas, los montes y el patrimonio.

El diputado socialista Llorente ha recordado que el consejero Suárez-Quiñones afirmó que mantener operativos todo el año es “un despilfarro”.

La realidad demuestra lo contrario: el verdadero despilfarro es sostener un sistema ineficaz, insuficiente y descoordinado, que pone en riesgo a Soria por 14 euros al día y camiones anticuados. No se trata de despilfarro, se trata de prevención, seguridad y respeto a la provincia